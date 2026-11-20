Ameriška prva dama Melania Trump je v četrtek, 19. novembra, v newyorškem Lincoln Centru predstavila dokumentarno serijo Melania, The Series. Na premieri v dvorani Alice Tully Hall je pred fotografe stopila v povsem črni opravi, ki je pritegnila pozornost tujih modnih medijev.

Izbrala je oprijeto čipkasto obleko Dolce & Gabbana, ki je segala pod kolena, čez ramena pa si je ogrnila črn suknjič. Videz je dopolnila s črnimi salonarji. Modni kritiki njeno izbiro povezujejo s trendom oblačil, ki po kroju in materialih spominjajo na spodnje perilo.

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Ob njej tokrat ni bilo njenega moža, predsednika Donalda Trumpa. Po poročanju njegova udeležba na premieri sploh ni bila načrtovana, saj se je vračal z obiska Kitajske. Med povabljenimi sta bili nekdanja ameriška pravosodna ministrica Pam Bondi in nekdanja Trumpova svetovalka Kellyanne Conway.

Sodelovala tudi pri oglaševanju, glasbi in montaži

Melania je novinarjem povedala, da je bilo ustvarjanje serije razburljivo, vendar je zahtevalo veliko dela. Posebej je poudarila, koliko odločitev je sprejemala sama. »Vse, kar vidite, je moja zamisel. Od oglaševanja do glasbe in montaže,« je dejala na premieri. Pojasnila je, da je tokrat prvič pri projektu sodelovala od začetne ideje do končnega izdelka.

Serijo je režiral Brett Ratner, ki je podpisan tudi pod letošnji dokumentarni film Melania. Prva dama pri novem projektu nastopa tudi kot izvršna producentka, skupaj s svojim dolgoletnim svetovalcem Marcom Beckmanom.

Družina, zaupanje in vrnitev v Belo hišo

Dvodelna serija od danes, 20. novembra, prihaja na Prime Video v več kot 240 državah in ozemljih. Epizodi nosita naslova Family & Trust oziroma Družina in zaupanje ter Pride & Honor oziroma Ponos in čast.

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Film, ki je v kinematografe prišel januarja, je spremljal predvsem dvajset dni pred drugo Trumpovo inavguracijo. Serija zgodbo nadaljuje z njeno vrnitvijo v Belo hišo, družinskimi odnosi in obveznostmi prve dame. V napovedniku posebno mesto namenja sinu Barronu Trumpu: »On je moja prednostna naloga. Vedno bo moja prednostna naloga.«

Kot smo poročali že ob napovedi serije, je nadaljevanje del širšega sodelovanja z Amazon MGM Studios. Dogovor za pravice do filma in serije je bil po poročanju ameriških medijev vreden približno 40 milijonov dolarjev.