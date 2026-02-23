Melania nadaljuje stoletno tradicijo prvih dam

Tradicija, ki jo je leta 1909 začela Helen Taft, takratna prva dama ZDA in žena predsednika Howarda Tafta, se nadaljuje, vestno pa se je drži tudi Melania Trump. Ameriška prva dama slovenskih korenin bo znamenitemu muzeju Smithsonian, potem ko mu je že odstopila kreacijo z inavguracijskega plesa leta 2016, namenila še obleko, ki je zaznamovala možev vstop v drugi mandat.

Gre za črno-belo stvaritev brez naramnic, pod katero se je podpisal Herve Pierre. Ta sicer nastopa tudi v razvpitem in nič kaj uspešnem dokumentarnem filmu Melania, zajeti so trenutki, ko oblikovalec svojo stvaritev riše in prilagaja meram tretje žene Donalda Trumpa. Obleka bo, kot veleva običaj, del zbirke v galeriji prvih dam, so potrdili tudi v Melanijinem uradu v Beli hiši. Tamkajšnja zbirka zajema okrog tisoč predmetov, od oblek do osebnih predmetov, ki simbolno odsevajo življenje prvih dam.

1909. je tradicijo začela Helen Taft.

Čeprav gre za prijazno in velikodušno potezo, pa je malo verjetno, da bo ta dvignila Melanijino priljubljenost v javnosti. Po zadnjih anketah sodeč velja Trumpova za drugo najmanj priljubljeno prvo damo v zgodovini, slabše od nje se je odrezala le Hillary Clinton. Ameriška javnost še vedno naravnost obožuje Jackie Kennedy, Rosalynn Carter, Nancy Reagan in Michelle Obama, ki vztrajno kraljujejo na vrhu. Med predsedniki je Donald Trump na dnu lestvice priljubljenosti.