Melania presenetila vse, Trump: »To pride z izkušnjami«

Ameriški predsednik Donald Trump in prva dama sta se v četrtek v Washingtonu udeležila premiere filma Melania: Dvajset dni do zgodovine, ki dan pozneje prihaja tudi v naše kinematografe, nista pa se, kot je v navadi sprehodila po rdeči preprogi, temveč si je Melania Trump omislila elegantno črno. Še veliko bolj kot z barvo preproge pa je Melania novinarje že nekaj dni prej, med promocijo filma, presenetila z izredno redkim političnim komentarjem aktualnih dogodkov.

Ameriški novinarji so jo med drugim vprašali, kaj meni o naraščajočih napetostih med agenti Ice in protestniki v Minneapolisu, na kar je predsednikova žena dejala, da morajo biti vsi protesti »mirni in brez izgredov« ter rojake pozvala k enotnosti. Na črni preprogi je nato medije zanimalo, kaj o tem meni Trump, Melania je namreč znana po tem, da javno ne komentira moževih političnih odločitev. Predsednik je priznal, da je njegova žena v drugem mandatu veliko bolj samozavestna in odkrita, kot slednjega je označil tudi njen omenjeni odgovor. »Verjetno ima zdaj močnejša mnenja. Ima veliko več izkušenj in močnejša mnenja pridejo z izkušnjami,« pa je Trump povedal za Daily Mail.

Trump je tudi izredno ponosen na ženin film, o katerem govori v samih presežkih, čeprav ameriška javnost z njim ne deli tega mnenja, kinematografi na oni strani Atlantika pa med projekcijo njenega filma v glavnem ostajajo prazni. Trump je tako med drugim dejal, da je ponosen na ženino stvaritev, ki jo je poimenoval »njen otrok« in dejal, da gre za »lep« film, poln »glamurja«.