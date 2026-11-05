Melania tega ne prenese, Trump pa se ne da: poglejte, kaj je ušpičil v Beli hiši (VIDEO)

Medtem ko je v Beli hiši pred nočjo čarovnic delil sladkarije, je Donald Trump pred Melanio za kratek čas zaplesal, čeprav trdi, da ona njegove plesne nastope sovraži. Na posnetku, ki je bil objavljen na družbenem omrežju X, ameriški predsednik pleše ob pesmi »Izganjalci duhov« (Ghostbusters), in to tik ob prvi dami, ki se medtem obrne stran. Posnetek z opisom »Trumpov hitri ples ob Izganjalcih duhov« je objavil dopisnik iz Bele hiše Danny Kemp. Glasbo je izvajal orkester ameriških letalskih sil.

Spomnimo, Trump je na nedavnem predvolilnem shodu v ameriški zvezni državi Georgii povedal, da Melania ne mara njegovega plesanja. »Veste, kaj ji še ni všeč? Ko plešem na odru,« se je takrat pošalil pred občinstvom. »Tega res ne mara,« je dodal. Pojasnil je, da spoštuje njeno mnenje, vendar je ljudem všeč, ko se malo zavrti.

Svetovala mu je, naj se raje poslovi z zamahom roke

Toda njene opazke očitno niso zalegle, saj Trump svoje značilne plesne gibe še naprej izvaja na shodih, zdaj pa je to storil še pred njo v Beli hiši. Že julija je razkril, da Melania ne odobrava niti njegovega plesa ob priljubljeni pesmi »YMCA«. Po njegovih besedah mu je svetovala, naj na odru ne pleše, temveč naj se po nastopu raje profesionalno poslovi z nežnim zamahom roke.

Posnetek je na družbenih omrežjih sprožil številne odzive. »Hiter plesni korak, medtem ko žena obrača pogled stran,« je komentiral eden od uporabnikov omrežja X.

Sladkarije za 6000 obiskovalcev

Predsednik in prva dama sta med nočjo čarovnic razdelila čokoladice približno 6000 obiskovalcem. Med njimi so bili zaposleni v Beli hiši in njihovi družinski člani, vojaki, policisti ter rejniške in posvojiteljske družine, poroča Večernji list.