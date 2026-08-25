Melania Trump razkrila podrobnost iz otroštva v Sloveniji: »Oče me je seznanil s tem« (VIDEO)

Ameriška prva dama Melania Trump se je skupaj z možem, ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, v Washingtonu udeležila avtomobilske dirke Freedom 250 Grand Prix. Dogodek pa ni bil zanimiv le zaradi dirkalnega spektakla. Melania je med pogovorom razkrila tudi nekaj osebnega – spomin iz svojega otroštva v Sloveniji in začetek svoje ljubezni do avtomobilizma. V intervjuju za Fox News je povedala, da jo je navdušenje nad dirkalnimi avtomobili spremljalo že v mladosti. Za avtomobile jo je navdušil njen oče Viktor Knavs, ki ji je že kot deklici približal svet avtomobilizma, hitrosti in avtomobilskih dirk.

Melania je povedala, da je bila nad dirkami navdušena in da je uživala v prav vsaki minuti avtomobilskega spektakla. Kot je pojasnila, je imel njen oče več izjemnih avtomobilov, prek katerih je tudi sama spoznavala različne plati avtomobilskega sveta. Med drugim je omenila Maserati, Cougar, Mustang in Mercedes. »Oče je imel nekaj neverjetnih avtomobilov,« je povedala in dodala, da jo je seznanil tudi z avtomobilskim oblikovanjem, mehaniko in hitrostjo. Prav ti spomini so zanimiv vpogled v njeno otroštvo v Sloveniji in razkrivajo plat prve dame, o kateri se v javnosti govori precej manj kot o njenem življenju v Beli hiši.

Od avtomobilov do podpore otrokom iz rejniških družin

Pogovor pa se ni vrtel zgolj okoli avtomobilizma. Med pogovorom se je dotaknila tudi svoje pobude »Spodbujanje prihodnosti« (Fostering the Future), katere cilj je otrokom iz rejniških družin izboljšati možnosti na področju izobraževanja, bivanja in poznejše poklicne poti. Melania Trump poudarja, da morajo imeti ti otroci enake priložnosti kot njihovi vrstniki. »Morajo imeti enake možnosti kot drugi otroci,« je dejala.

Ob tem je izpostavila tudi dosežke pobude. Kot je povedala, je bil v okviru programa med drugim podprt prvi študent iz rejniške družine, ki je pozneje postal zdravnik. Pobuda se je medtem razširila in danes vključuje 26 univerz po Združenih državah Amerike. Med sodelujočimi so Univerza v Teksasu, Univerza Severne Karoline, Dominikanska univerza v New Yorku in Univerza Pepperdine. Melania je ob tem pozvala tudi guvernerje vseh ameriških zveznih držav, naj podprejo otroke, ki prihajajo iz rejniških družin, in jim pomagajo pri ustvarjanju boljših možnosti za prihodnost.

Pobudi namenili dva milijona dolarjev

Da želi projekt še razširiti, je Melania Trump pokazala že nekaj dni pred avtomobilsko dirko. Takrat je napovedala dva milijona dolarjev vredno donacijo, ki jo bosta za financiranje štipendij namenila ameriška dirkaška organizacija IndyCar in Fox Corporation. Sredstva bodo namenjena štipendijam na Univerzi Indiana in Univerzi Purdue, s čimer naj bi pobuda Spodbujanje prihodnosti dobila še večji doseg, poroča Večernji list.

Dogodek v Rožnem vrtu Bele hiše je bil hkrati njen prvi javni nastop po 32 dneh. V javnosti je bila namreč nazadnje opažena 19. julija, ko se je udeležila finala svetovnega prvenstva v nogometu. Tokrat pa je pred javnost stopila v povsem drugačnem okolju. Ob avtomobilski dirki je spregovorila o projektu, namenjenem otrokom iz rejniških družin, hkrati pa obudila osebne spomine na Slovenijo in očeta Viktorja Knavsa. Prav zgodba o avtomobilih je ponudila zanimiv pogled v njeno otroštvo. Preden je postala prva dama ZDA in ena najbolj prepoznavnih Slovenk na svetu, je bila deklica, ki je skupaj z očetom spoznavala avtomobile, njihovo oblikovanje, mehaniko in predvsem hitrost.