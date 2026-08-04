Melania Trump se ne more ločiti

Melania Trump se v zadnjih mesecih ni udeležila več odmevnih dogodkov, na katerih bi številni pričakovali njeno prisotnost. Po mnenju strokovnjaka za odnose z javnostmi bi lahko šlo za premišljeno strategijo, s katero želi prva dama stopiti iz sence svojega moža, ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V zadnjem času je med drugim izpustila poroko pastorka Donalda Trumpa mlajšega, prestavljeno večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše in nazadnje tudi pogreb senatorja Lindseyja Grahama.

Novinarka Joanna Coles je v podkastu V Trumpovi glavi (Inside Trump's Head) dejala, da je Melania zadnje čase v javnosti vidna precej manj kot v preteklosti. Med redkimi javnimi nastopi je omenila obisk finala letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, kjer se je pojavila skupaj s sinom Barronom. V Washingtonu so številni opazili, da ima v svojem drugem mandatu precej manj obveznosti kot nekatere njene predhodnice, med njimi Jill Biden, Michelle Obama in Laura Bush.

Po mnenju strokovnjaka za odnose z javnostmi Chada Teixeire je to lahko namerna odločitev. Kot je dejal za Irish Star, se Melania sooča z zahtevno nalogo: zgraditi lastno javno podobo, hkrati pa ostati neločljivo povezana z enim najbolj prepoznavnih in hkrati najbolj kontroverznih politikov na svetu. »Od blagovne znamke Trump se ne moreš preprosto ločiti, tudi če zapustiš Belo hišo. Zaradi Donalda Trumpa je ena najbolj prepoznavnih žensk na svetu, kar pomeni tudi, da bo vedno povezana z njegovim imenom,« meni Teixeira. Po njegovem mnenju se z manjšim številom javnih nastopov morda trudi ugotoviti, koliko zanimanja javnosti obstaja zanjo kot za samostojno osebnost in ne zgolj kot za soprogo predsednika.

»To je verjetno prva prava priložnost, da preveri, ali ljudi zanima ona sama in ne le priimek Trump. Cilj ni izbrisati te povezave, tega ne bo nikoli mogla storiti, temveč ljudem ponuditi še kakšen razlog, da govorijo o njej,« je dejal. Po poročanju tujih medijev je njen sodelavec Marc Beckman pojasnil, da se Melania ni udeležila pogreba senatorja Grahama, ker je delala na drugem projektu. Na družbenih omrežjih je izpostavil pobudo Fostering the Future, ki jo vodi prva dama in je namenjena podpori mladim iz rejniškega sistema pri osamosvajanju. Ob sedmi obletnici programa so napovedali tudi več izboljšav in razširitev njegovega delovanja.

Čeprav se v javnosti pojavljajo različna ugibanja o razlogih za njeno odsotnost z nekaterih pomembnih dogodkov, Melania sama teh navedb ni komentirala. Zato vprašanje, ali gre za zavestno odločitev o zmanjšanju javne izpostavljenosti ali zgolj za drugačno razporeditev njenih obveznosti ostaja, piše Radar online.