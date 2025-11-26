Melania Trump sovraži božič!

Melania Trump je zaradi obnašanja na predprazničnem dogodku pred Belo hišo ponovno dvignila veliko prahu. Letos je prva dama na tradicionalnem sprejemu božičnega drevesa preživela manj kot tri minute, kar je sprožilo ostre odzive in posmehovanje na družbenih omrežjih. Ob prihodu kočije s centralnim prazničnim okrasnim elementom se je zadržala zgolj dve minuti in petdeset sekund. V tem času je pozirala, se rokovala z nekaj prisotnimi in si ogledala kočijo, ki je pripeljala drevo. Ob tem je dejala, da je drevo čudovito, nato se je nemudoma vrnila v predsedniško rezidenco, piše Radar Online.

Kratko pojavljanje, burni odzivi

Uporabniki platforme X so jo zaradi tako kratkega in hladnega sprejema ostro kritizirali. Nekateri so jo označili za najslabšo in najmanj dejavno prvo damo v zgodovini Združenih držav Amerike, drugi pa so jo primerjali z Grinčem, likom, ki sovraži božič. Eden od uporabnikov je zapisal: »Jasno je pokazala, da sovraži božič.« Ta praznik je sicer za Melanio že dolgo občutljiva tema. Leta 2020 je CNN objavila zvočni posnetek iz leta 2018, na katerem se je jezila zaradi svojih obveznosti glede božične dekoracije v Beli hiši. Na posnetku je med drugim dejala: »Trudim se, garam na teh božičnih stvareh, in koga sploh zanimajo te preklete božične dekoracije? Ampak to moram početi, kajne?«

Pritožila se je tudi nad odzivom javnosti, ki je kritizirala Trumpovo politiko ločevanja družin na meji z Mehiko: »Potem ko vse naredim, mi rečejo: Kaj pa otroci, ki so jih ločili od staršev? Dajte mi že mir, prekleto.« Dve leti prej je bila deležna kritik zaradi nenavadne okrasitve: rdečih dreves, ki so jih mnogi primerjali s podobami iz Dekline zgodbe.

Melanijina praznična dekoracija in linija okraskov

Kljub kritikam je Melania letos že oktobra predstavila lastno linijo božičnih okraskov. Ti so del tako imenovane zbirke 250, posvečene 250-letnici Združenih držav, na njih so znamenitosti, kot so Empire State Building, kip svobode in gora Rushmore, ter različni drugi domoljubni motivi. Okrasni elementi nosijo njen podpis, cene se gibljejo med 70 in 80 evri, celoten komplet stane 430 evrov. »Veseli me, da lahko nadaljujem praznično tradicijo s kolekcijo Celebrating America. Letos sem navdih našla v prihajajoči 250-letnici naše države in v prazničnih blagoslovih, ki jih uživamo kot Američani,« je zapisala v izjavi.

Glasne kritike: Najbolj pridobitniški par!

Na družbenih omrežjih so se hitro pojavili očitki, da gre pri kolekciji predvsem za poskus zaslužka. Eden od komentatorjev je Melanio in Donalda Trumpa označil za najbolj pridobitniški predsedniški par vseh časov, drugi pa je preprosto zapisal: »Rada imata denar. Denar je njun bog.«