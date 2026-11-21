Melania Trump se je v petek zvečer pojavila v oddaji The Five na ameriški televiziji Fox News. Obisk je bil sprva namenjen začetku prazničnega obdobja in tradicionalnemu prižigu božičnih lučk, toda pogovor je kmalu zašel tudi na precej resnejše teme. Prva dama je spregovorila o vojni v Ukrajini, svojih diplomatskih prizadevanjih in želji, da bi Rusija in Ukrajina še pred božičem dosegli novo premirje.

Njene besede pa niso naletele samo na odobravanje. Nemški portal News.de je danes poročal o ostrih odzivih na družbenih omrežjih, kjer so nekateri uporabniki njen nastop označili za neposrečen, drugi pa so znova odprli že dobro znano vprašanje njenega slovenskega naglasa.

»Kako je lahko njena angleščina še vedno tako slaba?«

Prav način govora nekdanje Sevničanke je bil znova tarča zbadljivk. Čeprav Melania v ZDA živi že tri desetletja, je namreč ohranila prepoznaven slovenski naglas, kar nekateri spletni komentatorji očitno še vedno težko sprejmejo.

»Kako je lahko angleščina te ženske po več kot treh desetletjih življenja tukaj še vedno tako slaba?« se je pod posnetkom na omrežju X spraševal eden od uporabnikov. Ob tem se je norčeval tudi iz besednega zaklada njenega moža Donalda Trumpa. Pojavili so se še precej bolj žaljivi komentarji na račun njenih jezikovnih sposobnosti in inteligence, ki jih je povzel tudi nemški portal.

Za Melanio tovrstne opazke niso nič novega. Njena izgovorjava je bila predmet javnih razprav že med prvim predsedniškim mandatom njenega moža. Kot smo v Slovenskih novicah poročali že pred leti, so se spletni uporabniki ob njen naglas obregnili tudi ob ogledu starejših televizijskih posnetkov.

Hvalila se je z rešitvijo 800 ljudi

Še več pozornosti kot njen naglas pa so tokrat pritegnile izjave o Ukrajini. Melania Trump je v oddaji govorila o začasnem premirju na območju ukrajinskega mesta Oleški, ki je konec oktobra omogočilo dostavo humanitarne pomoči in evakuacijo približno 800 ljudi. »Kot veste, smo dosegli velik uspeh. Sodelovala sem pri vseh podrobnostih in zelo sem vesela, da smo rešili 800 ljudi,« je povedala. Dodala je, da imajo evakuirani zdaj toplo zavetje, hrano in zdravila ter da upa, da bodo lahko preživeli lep božič.

Posnetek njene izjave se je razširil tudi po omrežju X, kjer so nekateri komentatorji menili, da si prva dama pripisuje preveč zaslug. »Nihče ji ne izreka priznanja, zato si ga podeli kar sama. Beden nastop,« je zapisal eden od kritikov, ki ga navaja News.de. Drugi je njene odgovore označil za prazno govorjenje, češ da uporablja veliko besed, ne da bi povedala kaj konkretnega.

Vendar Melanijino sodelovanje pri humanitarni operaciji ni zgolj njena trditev. Bela hiša je v začetku novembra predstavila njeno vlogo pri usklajevanju začasnega premirja, ukrajinski predstavniki pa so ji ob tej priložnosti izročili tudi odlikovanje reda kneginje Olge prve stopnje. Priznanje se nanaša na njena humanitarna prizadevanja, ne na končanje vojne.

Za božič si želi premirja

Med televizijskim nastopom je prva dama razkrila tudi svojo največjo letošnjo božično željo. Namesto dragih daril si želi predvsem novega dogovora med Rusijo in Ukrajino. Izrazila je upanje, da bi državi lahko dosegli premirje še pred božičem, če bosta obe strani pripravljeni sodelovati. Kot smo danes že poročali, je Melania ob začetku prazničnega obdobja sodelovala tudi pri okraševanju božičnega drevesa na sedežu televizije Fox News v New Yorku.

A medtem ko je sama govorila o miru, pomoči ljudem in prazničnem vzdušju, se je del spletne razprave očitno znova vrtel okoli njenega načina govora. Zanimivo je, da je prav slovenski naglas, ki je nekaterim tako trn v peti, pred leti pritegnil tudi precej bolj naklonjeno pozornost. Ko je v javnost prišel posnetek mladega Barrona Trumpa, so številni uporabniki opazili, da tudi on govori z naglasom, podobnim materinemu. Takrat so mnogi to razumeli kot simpatičen dokaz njune povezanosti.