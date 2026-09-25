Melania Trump v redkem intervjuju spregovorila o Barronu: »Trpimo vsi«

Melania Trump je v redkem intervjuju med drugim spregovorila o družinskem življenju in odnosu s sinom Barronom. Njene besede so pritegnile veliko pozornosti, saj je priznala, da zaradi številnih obveznosti, ki jih ima ona kot prva dama in tudi Barron kot študent prestižne newyorške univerze, ostaja vse manj časa za skupne družinske trenutke.

V pogovoru za Fox Business je soproga ameriškega predsednika Donalda Trumpa povedala, da je usklajevanje družinskega življenja z obveznostmi vse težje. »Manj in manj je družinskega časa, zaradi tega trpimo vsi trije in naše zasebno življenje,« je povedala Melania in dodala, da sta njeni in moževi prednostni nalogi delo in izpolnjevanje obveznosti. Nekoč bi bilo morda drugače, a je Melania dejala, da je njen 20-letni sin že odrasel mladenič, ki je morda celo zadovoljen, ko ima ona svoje obveznosti in ima posledično sam več časa za svoje.

Znano je, da je Melania, ko je bil Barron še otrok, veliko časa posvetila materinstvu ter vzgoji edinega otroka, ki se ji je rodil v zakonu z Donaldom Trumpom. Barron je tako skupaj z angleščino hitro usvojil tudi slovenski jezik in nekaj časa je govoril s precej močnim naglasom, podobno kot mama. Pred časom je v javnost prišel ljubek videoposnetek izpred več kot 15 let, na katerem lahko vidimo Melanio in Barrona, ki sta v pisarni obiskala očeta, najmlajši Trumpov otrok pa je navdušil tako Američane kot Slovence s svojo posrečeno »slovensko angleščino«.

Barron se sicer, odkar je njegov oče še drugič postal predsednik Združenih držav Amerike, redko pojavlja v javnosti, v zadnjem letu in pol so ga tako opazili le na peščici uradnih dogodkov, medtem ko je med očetovim prvim mandatom mamo na tovrstnih dogodkih spremljal večkrat.