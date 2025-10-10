Melania Trump v središču škandala, medtem potrdila, da ima s Putinom stike

Britanska podružnica založbe HarperCollins je iz prodaje umaknila biografijo o princu Andrewu, ker je vsebovala »nepreverjene trditve« o Melanii Trump. Knjiga z naslovom The Rise and Fall of the House of York (Vzpon in padec rodbine York, op. p.) zgodovinarja Andrewa Lownieja je izšla avgusta in sprožila burne odzive v Veliki Britaniji, zdaj pa odmeva še v ZDA.

Založba je sporočila, da je po dogovoru z avtorjem odstranila sporne odlomke in se Melanii Trump opravičila. Domnevno naj bi šlo za navedbe o vlogi Jeffreyja Epsteina pri njenem srečanju z Donaldom Trumpom. Prva različica knjige je namreč namigovala, da je Epstein posredoval pri tem, da sta se spoznala, ne da bi Melania sodelovala v nezakonitih dejanjih.

Melania in njena pravna ekipa sta to zgodbo že večkrat zanikali – po njihovih besedah sta se z Donaldom spoznala v newyorškem klubu Kit Kat, kar je zapisano tudi v njenih spominih.

Jih bo tožila?

To ni prvi primer umikov spornih navedb o njej. Avgusta se je zaradi podobnih trditev opravičil tudi politični strateg James Carville. Na družbenih omrežjih so sledilci Melanii čestitali za umik besedila in ji svetovali, naj založbo toži, medtem ko so drugi izrazili ogorčenje zaradi posegov v vsebino knjige.

Melania Trump za zdaj dogodka še ni komentirala, je pa delila izjavo založbe na svojih družbenih omrežjih, kjer ima skupaj več kot 10 milijonov sledilcev.