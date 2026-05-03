KAJ SE DOGAJA V OZADJU?

Melania v Beli hiši povzroča kaos? Poznavalec razkriva: »Ti si nas spravil v to« (VIDEO)

Nelagodje v administraciji so sprožile njene zadnje poteze, ki delujejo povsem samostojno in neusklajeno.
Ali je želela sporočiti soprogu: »Ti si nas spravil v to«? FOTO: Facebook
Za film Melania je Amazon odštel 40 milijonov dolarjev za pravice in še dodatnih 35 milijonov za marketing, kar je sprožilo celo obtožbe o korupciji. FOTO: Samir Hussein Afp
Presenetila je javnost in lastnega moža z izjavo, v kateri je zanikala kakršne koli povezave z Jeffreyjem Epsteinom. FOTO: Getty Images
 3. 5. 2026 | 20:11
V zadnji epizodi podkasta Inside Trump’s Head je Michael Wolff, znani biograf Donalda Trumpa, razkril, da Melania Trump v Beli hiši ne velja več za politično prednost, temveč za resno oviro. Po njegovih besedah se je nekdanja prva dama spremenila v vir skrbi in potencialno »notranjo grožnjo« za svojega soproga.

Nelagodje v administraciji so sprožile njene zadnje poteze, ki delujejo povsem samostojno in neusklajeno. Med njimi izstopa dokumentarni film Melania, za katerega je Amazon odštel 40 milijonov dolarjev za pravice in še dodatnih 35 milijonov za marketing, kar je sprožilo celo obtožbe o korupciji. Poleg tega je Melania presenetila javnost in lastnega moža z izjavo, v kateri je zanikala kakršne koli povezave z Jeffreyjem Epsteinom, ob tem pa Kongres pozvala k zaslišanju njegovih žrtev. Wolff meni, da se je s tem, ko je želela Trumpa distancirati od škandala, dejansko postavila v samo središče afere, njene besede pa so bile razumljene tudi kot neposredno sporočilo soprogu: »Ti si nas spravil v to.«

Za film Melania je Amazon odštel 40 milijonov dolarjev za pravice in še dodatnih 35 milijonov za marketing, kar je sprožilo celo obtožbe o korupciji. FOTO: Samir Hussein Afp
Za film Melania je Amazon odštel 40 milijonov dolarjev za pravice in še dodatnih 35 milijonov za marketing, kar je sprožilo celo obtožbe o korupciji. FOTO: Samir Hussein Afp

Zahtevala odpoved voditelja

Dodatno napetost povzroča njen spor z voditeljem Jimmyjem Kimmlom. Potem ko se je ta pošalil na njen račun, je Melania na omrežju X ostro zahtevala njegovo odpoved. Kritiki v Beli hiši menijo, da je takšen odziv kontraproduktiven, saj Trumpa prikazuje kot nekoga, ki napada svobodo govora.

Čeprav je Melania doslej veljala za stabilen člen in adut Trumpove politike, njeno trenutno delovanje sproža vse več pomislekov. Na Wolffove trditve se je ostro odzval tiskovni predstavnik Bele hiše Steven Cheung, ki je biografa označil za lažnivca in prevaranta, Trumpova pravna ekipa pa je navedbe zanikala. Kljub temu Wolff, ki je o Trumpu napisal že več kontroverznih uspešnic, vztraja, da pogovori z informatorji iz ožjega kroga potrjujejo vse večjo zaskrbljenost zaradi Melanijinih nepredvidljivih potez.

MelaniaMelania TrumpDonald TrumpZDAprva dama ZDABela hišakaossvoboda govorapolitika
