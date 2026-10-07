Michael Douglas o ločitvi od Catherine Zeta-Jones: »Bila je sporazumna, imela sva svoje težave.«

Michael Douglas je spregovoril o kratki ločitvi od Catherine Zeta-Jones, ki se je zgodila 13 let po začetku njunega zakona, in vztrajal, da je bila odločitev za zanjo obojestranska. Par, ki se je spoznal leta 1998 in poročil leta 2000, je leta 2013 po vrsti osebnih zdravstvenih težav začasno živel ločeno. Takrat je valižanska igralka potrdila, da z možem živita ločeno, da bi ocenila svoj zakon in delala na njem.

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Douglas, ki je od Zete-Jones starejši 25 let, je zdaj zavrnil namigovanja, da jo je moral znova osvojiti. V pogovoru za The Sunday Times, v katerem je oglaševal svoje nove spomine z izvirnim naslovom One Helluva Ride, so 82-letnega igralca vprašali, kako je po njuni ločitvi ženo dobil nazaj.

Douglas je kratko odgovoril: »Kaj? Jaz sem jo dobil nazaj? Bila je obojestranska odločitev.« Nadaljeval je: »Veste, imela sva svoje težave, vendar jo imam zelo rad in, saj veste, 25 let. Mislim, ne vem, kakšen je vaš zakonski stan, ampak zakon zahteva veliko dela. Tako da ... sva v redu. Dobro nama gre. To je vse, kar lahko povem.«

Nikoli ni izgubil upanja

O kratkem premoru v zakonu pisal tudi v svojih spominih: »Nikoli nisem izgubil upanja, da se bova pobotala.« Do njune ločitve je prišlo dve leti po tem, ko je ona razkrila, da se spopada z depresijo in da so ji diagnosticirali bipolarno motnjo tipa II. Istega leta se je zdravila v ustanovi za duševno zdravje. Tudi Douglas se je takrat spopadal z rakom, ki so mu ga diagnosticirali leta 2010. Približno v istem obdobju je Douglas v kontroverznem intervjuju za The Guardian leta 2013 trdil, da lahko vrsto raka, za katero je zbolel, povzroči oralni seks. »To posebno vrsto raka povzroča HPV (humani papiloma virus), ki se dejansko prenaša s kunilingusom,« je povedal za časnik.

Pozneje je svoje izjave omilil in se leta 2015 v intervjuju za revijo Event javno opravičil. »Bila je ena od tistih stvari ... in zelo mi je žal, da je bila Catherine zaradi tega v kakršnikoli zadregi,« je dejal. Douglas je že tedaj spregovoril tudi o njuni kratki ločitvi in dejal: »Imela sva manjšo težavo na poti. Težava v tem poslu je, da je vse tako javno. Catherine imam tako zelo rad, pravzaprav bolj kot kdajkoli prej. In upam, da so občutki obojestranski. Stvari sva uredila. Če si dva želita nekaj rešiti in izboljšati, se to da. Ne moreš pa tega storiti, če si želi samo eden.«

Catherine Zeta-Jones o skrivnosti njunega zakona

Zeta-Jones je septembra v pogovoru za The Sunday Times povedala, da je skrivnost njenega zakona z Douglasom v tem, da je ves čas delala in ni bila gospodinja, ki bi ostajala doma. »Michael je takšen: "Stori to, to je čudovito." Potem lahko prileti k meni, me obišče,« je pojasnila. »Veliko bolje, kot da bi se zbudila in rekla: "Kaj želiš za zajtrk, dragi?" Mislim, da najin zakon nikoli ne bi trajal, če bi bilo tako.«

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Douglas se je leta 2022 po skoraj 60 letih igranja upokojil. Povedal je, da se bo na filmska oziroma televizijska platna vrnil le zaradi česa res izjemnega. Zeta-Jones pa je ves čas njunega zakona redno delala, v zadnjih letih pa je dosegla velik uspeh z vlogo Morticie v Netflixovi uspešnici Wednesday. Trenutno igra v vohunskem trilerju Kill Jackie, ki ga predvaja Amazon Prime Video. Par ima dva otroka, 26-letnega sina Dylana in 23-letno hčerko Carys.