Michael Douglas razkril, kaj se dogaja z Jackom Nicholsonom: legendarni igralec se je umaknil iz javnosti

Medtem ko se javnost sprašuje, kaj se dogaja s slovitim Jackom Nicholsonom, in upa, da se bo legendarni igralec še vrnil na filmska platna, je njegov dolgoletni prijatelj in igralski kolega Michael Douglas dejal, da se to najverjetneje ne bo zgodilo. Igralska kariera Jacka Nicholsona se je končala, legendarni igralec pa bo še naprej živel umaknjeno življenje. Nicholson velja za enega najvidnejših igralcev 20. stoletja. Tri oskarje, ki jih je prejel, pričajo o izjemnem uspehu njegove kariere, vendar so nagrade le del njegove bogate filmske zapuščine.

Kako danes živi Jack Nicholson

Douglas, ki je v Swanseaju, rojstnem kraju svoje žene, igralke Catherine Zeta-Jones, predstavljal spomine z izvirnim naslovom One Hell of a Ride, je spregovoril tudi o Nicholsonu. »Želel bi si, da bi lahko igral skupaj z Jackom. Ne snema več filmov. Dobro je, vendar se je umaknil iz javnosti. To zagotovo vem,« besede igralca navaja Daily mail.

»Čas preživlja doma in se sprehaja v copatih. Tako pač je. To si je zaslužil. Nekaj let je starejši od mene in razumem njegovo odločitev,« je pojasnil igralec. Douglasove izjave so v nasprotju z upanjem, ki ga je lani izrazil režiser James L. Brooks. Nicholson je v njegovem filmu Kako veš? (How Do You Know) iz leta 2010 odigral svojo zadnjo filmsko vlogo.

Ko se je Nicholson nepričakovano pojavil med občinstvom na praznovanju 50. obletnice oddaje Saturday Night Live, je Brooks za revijo People povedal, da ne verjame, da je igralec končal kariero. »Mislim, da še ni končal. Dobiva scenarije, jih bere in prepričan sem, da ga bomo znova videli,« je dejal režiser. Douglasove besede so zdaj zatrle upanje, da se bo Nicholson še kdaj vrnil pred kamere.

Zakaj se je Jack Nicholson umaknil iz javnosti?

Čeprav Nicholson ni uradno razglasil svoje upokojitve, je že leta 2013 v intervjuju za revijo Vanity Fair povedal, da ne čuti več potrebe po javnem pojavljanju. Leta 2017 bi moral zaigrati ob Kristen Wiig v ameriški priredbi nemške komedije Toni Erdmann, vendar je od projekta odstopil. Film v tej različici ni bil posnet. V naslednjih letih ga je bilo le redko videti. Najpogosteje so ga fotografirali na tekmah košarkarske ekipe Los Angeles Lakers, katere navijač je že od leta 1970.

Leta 2023 so ga ujeli s sinom Rayem. To je bilo njegovo prvo javno pojavljanje po več kot dveh letih. Jack Nicholson danes živi umaknjeno življenje, vendar je njegov prispevek k filmski zgodovini neizbrisen. Njegove nepozabne vloge še vedno navdušujejo občinstvo, občasno pa se pojavi tudi na fotografijah, ki jih na družbenih omrežjih objavijo člani njegove družine.