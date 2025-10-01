Michelle Pfeiffer presenetila z novico o svoji družini

Hollywoodska zvezdnica Michelle Pfeiffer, znana po tem, da svoje zasebno življenje skrbno varuje pred javnostjo, je oboževalce presenetila z razkritjem, da je postala babica, piše independent.co.uk.

Novico je delila med gostovanjem v priljubljenem podkastu SmartLess, ki ga vodijo Jason Bateman, Will Arnett in Sean Hayes.

Igralka je že dolgo poročena s priznanim producentom Davidom E. Kelleyjem, s katerim imata dva otroka, 32-letno Claudio in 31-letnega Johna Henryja.

Čeprav ni povedala, kateri od njiju je postal starš, je z nasmehom priznala, da ji je nova življenjska vloga prinesla neizmerno veselje. Dodala je, da bo zaradi družine v prihodnje morda bolj premišljeno izbirala svoje projekte.

»Lani sem postala babica in to je preprosto raj. Če bi vedela, kako posebno je to, ne bi toliko delala.

Ampak v vsem sem resnično uživala in sem zelo hvaležna, da sem lahko sodelovala pri tolikih odličnih projektih,« je povedala 67-letna igralka.

Poudarila je, da čuti blagodejni učinek zmanjšanja delovnega stresa in da jo je ta sprememba naredila še boljšo umetnico.

Michelle in David sta skupaj že več kot tri desetletja, njuna romanca se je leta 1993 začela na zmenku na slepo.

»Po nekaj slabih izkušnjah sem rekla, da nikoli več ne grem na zmenek na slepo. A me je najboljša prijateljica prepričala, naj spoznam Davida in izkazalo se je, da je bila to ljubezen na prvi pogled,« se je spominjala Pfeifferjeva.

V preteklih intervjujih je večkrat pohvalila moža:

»Davida nikoli ne jemljem kot samoumevnega. Nisem še spoznala človeka z večjo integriteto. Ima odličen smisel za humor, zelo je inteligenten, nadarjen, poleg vsega pa še privlačen. Najpomembnejše je, da ga spoštujem,« je nekoč povedala.

Michelle Pfeiffer pogosto pritegne pozornost tudi s svojim mladostnim videzom. Čeprav je že zakorakala v sedmo desetletje, je videti bolje kot kdaj koli prej.

Njena skrivnost? »Morate jesti zdravo, dovolj spati in telovaditi. Nič čarobnega ni v tem,« je zaupala v intervjuju leta 2021.

»Ko ne pazim nase, se to takoj pozna, in to je cela skrivnost. Pravzaprav je sploh ni,« je zaključila igralka.