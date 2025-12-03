Miley Cyrus se je zaročila

Ameriška pevka Miley Cyrus in rocker Maxx Morando sta po štirih letih zveze zaročena, je za People potrdil vir blizu para. Da se dogaja nekaj velikega, se je šušljalo po ponedeljkovi svetovni premieri filma Avatar: Fire and Ash v Hollywoodu, za katerega je napisala izvirno pesem. Ko sta pozirala na rdeči preprogi, je 33-letnica, ki je bila pred tem poročena z igralcem Liamom Hemsworthom, v črni bleščeči obleki namreč razkazovala prstan na »prav tistem prstu«.

Pevka in bobnar sta skupaj od leta 2021, javno pa sta svojo romanco potrdila aprila 2022. Skupaj sta se pojavila tudi na lanskih grammyjih, kjer je Miley prejela svoje prve nagrade za hit Flowers. V nedavnem intervjuju je dejala, da je Maxx oseba, »ki mi res ogromno pomeni, lepo ravna z menoj in me spoštuje«.