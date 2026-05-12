NA PLOČNIKU SLAVNIH

Miley na pločniku slavnih, na dosežek je ponosen tudi oče Billy Ray Cyrus

Ameriška pevka bo svojo zvezdo dobila v petek.
V petek jo bodo zabetonirali. FOTO: Mario Anzuoni/ Reuters

»Samo enkrat v življenju se zgodi, da očka iz Flatwoodsa v Kentuckyju vidi, kako se njegova deklica razvije iz igralke v popolno rock zvezdo,« pravi njen oče, country glasbenik Billy Ray Cyrus. FOTO: Wikipedia

Miley Cyrus na svetovni premieri Hannah Montana 20th Anniversary Special v Los Angelesu marca letos Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Zaslovela je kot najstniška zvezdnica televizijske serije Disneyjevega kanala Hannah Montana, v kateri je igrala glavno vlogo. FOTO: Promocijsko gradivo

G. S.
 12. 5. 2026 | 08:42
V petek bo svojo zvezdo na Pločniku slavnih v Hollywoodu dobila z grammyjem nagrajena pevka in igralka Miley Cyrus. Kot poroča NBC, bo to že 2845. zvezda na tem znamenitem prizorišču, prireditev pa bo vodila radijska voditeljica Ellen K. Slavnostni govornici bosta Anya Taylor-Joy in Donatella Versace, na hčerko je kljub občasnim nesoglasjem ponosen tudi pevkin oče, country glasbenik Billy Ray Cyrus. Dosežek je opisal kot edinstven trenutek za njihovo družino iz Flatwoodsa v ameriški zvezni državi Kentucky. Poudaril je tudi, da je opazoval hčerino 20-letno prehajanje skozi različne faze kariere, ki se zdaj zaokrožujejo v to trajno priznanje v Los Angelesu. »Samo enkrat v življenju se zgodi, da očka iz Flatwoodsa v Kentuckyju vidi, kako se njegova deklica razvije iz igralke v popolno rock zvezdo,« je dejal.

Miley Cyrus se je o družini razgovorila v intervjuju z Davidom Lettermanom v njegovi seriji na Netflixu leta 2024. Ko je beseda nanesla na značajske lastnosti, je pevka o očetu podala hudomušen komentar. »Podedovala sem tudi narcisoidnost po očetu,« je dejala v šali. Letterman jo je vprašal, ali očeta dojema kot svoj glavni navdih, a je odgovorila, da je njen heroj v bistvu njena mama. Vendar je priznala tudi pozitivne lastnosti, ki jih je dobila po očetu, vključno z njegovim odnosom do narave in telesnimi potezami.

Zaslovela je kot najstniška zvezdnica televizijske serije

»Moj oče – hvaležna sem za njegove gene. Moj oče ima odlične lase in to sem dobila po njem, ima pa tudi stik z resničnostjo in ima rad naravo, in to je imel vedno, tudi ko je bil izjemno slaven,« je dejala Miley.

Miley Cyrus se je rodila kot Destiny Hope Cyrus leta 1992. Zaslovela je kot najstniška zvezdnica televizijske serije Disneyjevega kanala Hannah Montana, v kateri je igrala glavno vlogo. Slovesnost, ko se bo pridružila ikonam, ki jih je kot otrok skupaj z družino obiskovala, še preden je zaslovela na Disneyjevem kanalu, bodo televizije prenašale v živo.

