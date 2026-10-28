Mineva eno leto od smrti legendarnega Halida Bešlića, kaj se dogaja z njegovimi milijoni?

Naslednji teden bo minilo eno leto od smrti legendarnega bosanskega pevca Halida Bešlića, v zadnjih mesecih pa se vse bolj javno razpravlja predvsem o bogastvu, ki ga je pridobil v svoji desetletja dolgi karieri. Po poročanju srbskih medijev naj bi vrednost Bešlićevega premoženja znašala vrtoglavih 13 milijonov evrov.

Bešlić si je za časa življenja zgradil zavidanja vredno kariero, izdal je vrsto velikih uspešnic in polnil koncertne dvorane po vsej regiji in širše. Poleg bogate glasbene zapuščine je za seboj pustil tudi precejšnje premoženje, o usodi katerega se ugiba že od njegove smrti. Kot so že poročali nekateri srbski mediji, naj bi pevec ob smrti vse premoženje zapustil svoji ženi Sejdi Bešlić, s katero je bil poročen skoraj 50 let. A v začetku letošnjega junija je po dolgi in težki bolezni umrla tudi ona. Po poročanju srbskih medijev naj bi se odpovedala svojemu deležu dediščine v korist njunega sina Dina, saj naj bi vedela, da nima več veliko časa, zato ji tudi vse premoženje tega sveta ne bi koristilo prav nič.

Omenjene navedbe pa po poročanju portala Index.hr nikoli niso bile uradno potrjene, zato ljudje še vedno ugibajo, kje so pristali milijoni priljubljenega pevca. Poleg denarja naj bi imel Bešlić tudi precej nepremičnin, nekaj na območju Sarajeva, bil je tudi lastnik bencinske črpalke in motel ter hiše na hrvaškem polotoku Pelješac, kjer je rad preživljal mirnejše dni, stran od odra in burnega življenja, ki je desetletja spremljalo njegovo glasbeno kariero.