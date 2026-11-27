Na lepotnih tekmovanjih so kamere običajno usmerjene v nasmehe, elegantne obleke in brezhibne nastope tekmovalk. Toda bolivijska predstavnica na letošnjem izboru za Miss Universe, Valeria Mena Ferreira, je pozornost svetovne javnosti pritegnila zaradi precej manj glamuroznega trenutka.

Medtem ko je predstavnica Mehike dajala intervju, je kamera v ozadju ujela Bolivijko, ki se očitno ni zavedala, da jo snemajo. S prstom si je segla v uho, nato pa ga približala ustom. Nekajsekundni posnetek je seveda takoj zaokrožil po družbenih omrežjih, kjer so zgroženi komentatorji analizirali, ali je misica pred kamerami dejansko pojedla lastno ušesno maslo.

Posnetek sprožil zgražanje, misica ponudila razlago

Na družbenih omrežjih so se zvrstili komentarji, šale in seveda gnus, a je zgodba dobila nepričakovan preobrat, ko se je oglasila tudi sama lepotica. Kot poročajo tuji mediji, je pojasnila, da ji je začelo krvaveti uho. Prst naj bi dala v usta zato, da s krvjo ne bi umazala svoje obleke. Ali je bilo res tako, ji gre verjeti le na besedo.

Lepotica je sicer visoko izobražena

Valeria Mena Ferreira prihaja iz bolivijskega mesta Oruro, julija letos pa je osvojila naziv miss Bolivije. Diplomirala je iz poslovne administracije z odliko, izobraževala pa se je tudi na področju modnega oblikovanja. Na letošnjem izboru za Miss Universe v Portoriku se sicer ni uvrstila med 30 polfinalistk, je pa zagotovo postala ena najbolj izpostavljenih udeleženk tekmovanja.