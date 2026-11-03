Mišo Kovač je to pesem zapel le dvakrat: za njo se skriva tragedija, ki je nikoli ni prebolel (VIDEO)

Legendarni hrvaški pevec Mišo Kovač, ki je umrl v 86. letu starosti, je za seboj pustil številne nepozabne uspešnice. Toda ena izmed njegovih pesmi je bila drugačna od vseh drugih. Posvetil jo je sinu, ki ga je izgubil mnogo prezgodaj. Bolečina je bila tako velika, da jo je po besedah skladatelja zapel le dvakrat – enkrat v studiu in enkrat pred občinstvom.

Po smrti priljubljenega pevca je glasbenik in skladatelj Mario Mihaljević na Facebooku razkril ganljivo zgodbo o nastanku pesmi Pjesma za Edija. Mišo jo je posvetil svojemu sinu Ediju Kovaču, ki je leta 1992 umrl le dva meseca pred 17. rojstnim dnem.

Mihaljević se je spomnil dneva, ko mu je Mišo izročil besedilo Pere Picukarića in mu zaupal posebno nalogo. Želel je, da prav on napiše glasbo za pesem, posvečeno pokojnemu sinu. Časa pa skoraj ni bilo.

»Tukaj imaš besedilo Pere Picukarića. Glasbo lahko napišeš samo ti. Snemanje je jutri,« se je Mihaljević spomnil pevčevih besed.

Zapel jo je v enem samem poskusu

Kljub izjemno kratkemu roku je skladatelju uspelo ustvariti melodijo. Ko jo je predstavil Mišu, se je zgodilo nekaj, česar ni nikoli pozabil.

»Zaigral sem mu jo enkrat. Samo enkrat. Pokimal je in odšel v studio. Zapel jo je enkrat. Samo enkrat,« je razkril Mihaljević. Toda najbolj pretresljiv del zgodbe je sledil pozneje. Mišo pesmi, v kateri je izlil bolečino ob izgubi sina, skoraj nikoli ni izvajal pred občinstvom. Po skladateljevih besedah jo je v živo zapel samo enkrat, in sicer septembra 1993 na splitskem stadionu Poljud.

Mišo Kovač bo pokopan ob sinu Ediju. FOTO: Zaslonski Posnetek, Sv.findagrave.com

Pred 40.000 ljudmi zapel za pokojnega sina

Tistega septembrskega večera je Mišo na Poljudu pripravil veliki koncert z naslovom Noč sveč, posvečen sinu Ediju in padlim hrvaškim braniteljem.

Pred približno 40.000 obiskovalci je zapel tudi pesem Pjesma za Edija, ki je istega leta izšla na istoimenskem albumu. To je bil po Mihaljevićevih besedah edini trenutek, ko je legendarni pevec skladbo izvedel pred občinstvom.

Mišo, ki je v svoji bogati karieri prepeval o ljubezni, slovesih in življenjskih preizkušnjah, se je ob tej pesmi soočil z najbolj bolečo izgubo svojega življenja. Mihaljević je svoj ganljivi zapis sklenil z besedami: »In kaj še napisati? Razumela sva se tudi brez besed. Naj tako ostane tudi zdaj.«