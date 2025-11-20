Miss takole padla z odra med sprehodom v večerni obleki, pristala je v bolnišnici (VIDEO)

Miss Jamajke Gabrielle Henry je med predtekmovanjem v večernih oblekah na izboru za Miss Universe na Tajskem doživela šokanten padec z odra.

Posnetki, ki so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih, prikazujejo trenutek, ko Henryjeva, med hojo v dolgi, lahkotni oranžni obleki, nenadoma izgine z roba odra. Na drugem posnetku je videti, kako jo odpeljejo na nosilih.

Oglasili so se organizatorji: »Ni zlomov«

Organizacija Miss Universe je v sredo sporočila, da je predsednik Raúl Rocha Cantú obiskal Henryjevo v bolnišnici. Potrdili so, da je v stabilnem stanju z »nekaj manjšimi poškodbami«.

Zadržali so jo na opazovanju v bolnišnici v Bangkoku. »Bil sem z njo in njeno družino in na srečo nima zlomljenih kosti ter je pod dobro oskrbo,« je zapisal Cantú na Instagramu.

Incident se je zgodil le dva dni pred finalom 74. izbora za Miss Universe.