Mladi pevki Tei počila žila v želodcu: »Ignorirala sem bolečino in signale telesa«

Priljubljena srbska pevka Tea Tairović je bila nujno hospitalizirana in operirana v Beogradu, potem ko so se ji po koncertu v Nemčiji pojavili resni zdravstveni zapleti. Komaj 30-letni pevki je v Frankfurtu počila žila v želodcu, kar je mladenko močno prestrašilo. Po operaciji je svojim sledilcem kar iz bolniške postelje sporočila, kaj se je zgodilo, in dodala, da zaradi nujnega okrevanja nekaj časa ne bo nastopala.

»Dragi prijatelji, velik pozdrav vsem vam iz moje bolniške postelje, žal. Rada bi vas obvestila, da se zaradi mojih zdravstvenih težav na žalost v bližnji prihodnosti ne bomo družili,« je dejala Tea Tairović, ki je priznala tudi lastno odgovornost za poslabšanje stanja, saj da je zavestno ignorirala bolečino in signale, ki ji jih je pošiljalo telo. »V nedeljo zjutraj mi je počila žila v želodcu in seveda je velik del krivde za vse skupaj na moji strani. Ignorirala sem bolečino in signale telesa, ki mi je sporočalo, da moram malo upočasniti. Vedno sem verjela, da sem superženska in še vedno verjamem v to, ampak moje telo se s tem očitno ni povsem strinjalo,« je dejala pevka, ki je po nastopu v Frankfurtu sprva celo zavrnila zdravniško pomoč, šele po vrnitvi v Beograd je odšla v bolnišnico, kjer so jo poslali na nujno operacijo.

»Po koncertu v Frankfurtu sem imela želodec poln krvi, a sem verjela, da ne potrebujem zdravnikov in bolnišnice, da sem v redu. Vrnila sem se v Beograd, zdaj sem tam, kjer sem, prestala sem operacijo in upam, da bo kmalu zdaj bolje. Naj vam povem, da mi je žal, še posebej za odpovedane koncerte, in upam, da bom čim prej okrevala,. Najprej moram biti zdrava jaz, šele nato lahko ponovno stopim na oder, ki je moje življenje, del moje osebnosti. Želim pa povedati tudi, da je to vse skupaj veliko opozorilo zame, morda tudi za nekoga, ki to gleda, da mora poslušati svoje telo in skrbeti zanj,« je sledilcem še položila na srce mlada zvezdnica.