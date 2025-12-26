Mlado zvezdnico Levjega kralja pri 26-letih našli mrtvo, partner obtožen umora

Imani Dia Smith, nekdanja otroška igralka na Broadwayu, znana po vlogi mlade Nale v muzikalu Levji kralj, je umrla pri 26 letih. Njeno truplo so našli z vbodnimi ranami v stanovanju v Edisonu, New Jersey, v nedeljo, 21. decembra, potem ko je nekdo poklical 911 zaradi poročila o napadu. Po podatkih tožilcev so Smithovo prepeljali v bolnišnico Robert Wood Johnson University Hospital v New Brunswicku, kjer so jo razglasili za mrtvo. Njeno smrt preiskuje policija, njen partner Jordan D. Jackson-Small, 35, pa je bil 23. decembra aretiran in obtožen umora. Po navedbah tožilcev v okrožju Middlesex, New Jersey, in vodje policije Edsiona, Thomasa Bryana, so Jackson-Smallu postavili obtožbe umora prve stopnje, ogrožanja blaginje otroka druge stopnje, posedovanja orožja za nezakonit namen tretje stopnje in nezakonitega posedovanja orožja četrte stopnje.

Imani je za sabo pustila 3-letnega sina, starše, dva mlajša sorojenca ter širšo družino, prijatelje in skupnost, ki jo je imela zelo rada, je zapisala njena teta Kira Helper na GoFundMe strani, ki jo je ustvarila v imenu družine. Denar, zbran prek GoFundMe, bo namenjen pokopnim in spominskim stroškom, čiščenju kraja zločina v njenem domu, terapevtski pomoči za družino, pravnim in upravnim stroškom ter skrbi za njenega sina in psa. »Imani je imela pred seboj celo življenje. Bila je živahna, ljubeča in izjemno nadarjena oseba. Prava trojna zvezda – najbolj je izstopala v vlogi mlade Nale na Broadwayu v Disneyjevem The Lion King – izkušnja, ki je odražala veselje, ustvarjalnost in svetlobo, ki jih je prinašala v svet,« piše na GoFundMe strani. Smithova se je v muzikalu pojavila med letoma 2011 in 2012.

Smithova mati, Monique, dela kot frizerka za Broadway, televizijo in filmske produkcije. Njena IMDb stran kaže, da je od leta 2010 delala na več kot 25 filmih in TV oddajah, med drugim na letošnjem The Housemaid in lanskem Smile. Do sedaj je GoFundMe stran zbrala več kot 39.000 evrov za podporo družini in pokritje stroškov, poroča People.