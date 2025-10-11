  • Delo d.o.o.
NI LAHKO

Mnoge bi bilo sram: to je priznal David Beckham

David Beckham se je spomnil svojih začetkov in razkril, da je njuno prvo hišo v Hertfordshiru kupila Victoria.
FOTO: Jaimi Joy/Reuters
FOTO: Jaimi Joy/Reuters
M. Fl.
 11. 10. 2025 | 06:00
2:33
A+A-

V novi dokumentarni seriji Netflixa z naslovom Victoria Beckham je znana modna oblikovalka in nekdanja članica skupine Spice Girls iskreno spregovorila o temah, ki že vrsto let burijo javnost.

Odkrito je pripovedovala o najtemnejšem obdobju svojega življenja, priznala boj z motnjami hranjenja in pojasnila, zakaj se v javnosti redko smeji.

Dokumentarec prinaša tudi nekaj presenetljivih podrobnosti iz njenega skupnega življenja z Davidom Beckhamom.

Nogometna legenda se je spomnila njunih začetkov in razkrila, da je bila Victoria tedaj finančno v precej boljšem položaju od njega ter da je prav ona kupila njuno prvo skupno hišo v Hertfordshiru: razkošno posestvo, ki so ga mediji poimenovali Beckinghamska palača, in ki je leta 1999 stalo okoli 2,5 milijona funtov oziroma 2,88 milijona evrov.

»Ko sva se spoznala, je bila precej bogatejša od mene. Pravzaprav je kupila najino prvo hišo v Hertfordshiru, znano kot Beckinghamska palača,« je razkril David.

Preden se je posvetila modnemu svetu, je Victoria zaslovela kot članica izjemno uspešne skupine Spice Girls, medtem ko je David takrat šele začel svojo nogometno kariero pri Manchester Unitedu, pozneje pa igral še za Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan in Paris Saint-Germain.

Skupaj sta kmalu postala eden najbolj prepoznavnih parov na svetu, a to ne pomeni, da v njunem življenju ni bilo težkih trenutkov.

Kljub velikemu uspehu je Victoria pozneje doživljala hude poslovne krize, v katerih je njen modni imperij izgubljal milijone. Iskreno pripoveduje, da ji je bilo nerodno prositi Davida za pomoč, saj je ponosna in je želela vse rešiti sama.

Spomnila se je obdobja, ko je izgubila skoraj vse in je vsak dan pred odhodom v službo jokala, saj se je zavedala, da je morda finančno pretiravala.

»Skoraj vse sem izgubila in to je bilo temno, temno obdobje. Vsak dan sem, preden sem šla v službo, jokala,« je povedala v dokumentarcu.

Eden izmed vlagateljev, ki je pozneje rešil njeno podjetje, je razkril še nekaj zanimivih podrobnosti iz njenega poslovanja: letni strošek za pisarniške rastline je znašal neverjetnih 70.000 funtov, (80.000 evrov) dodatnih 17.250 so porabili za osebe, ki so bile zadolžene za njihovo zalivanje, piše Hello.

Bulvar  |  Tuji trači
DRAME

Victoria Beckham v solzah: milijonski dolgovi njene blagovne znamke

V prvem napovedniku dokumentarca o Victorii Beckham se nekdanja članica skupine Spice Girls spominja težav na poti do uresničitve sanj.
20. 9. 2025 | 06:00
Bulvar  |  Tuji trači
ZALJUBLJENI ROMEO

Napeto pri Beckhamovih: Romeo z novo izbranko, družina na trnih

Se Beckhamov sin znova zaljublja? Zaradi privlačne didžejke je povzročil napetosti v družini, zdaj pa ga povezujejo z lepo manekenko.
28. 9. 2025 | 09:11
Bulvar  |  Tuji trači
POROČNI ZVONOVI

Nesojena snaha Victorie Beckham poročena z žensko

Tudi njena dva brata sta sedaj odkrito spregovorila o svoji spolni usmerjenosti.
4. 9. 2025 | 13:25

07:40
Novice  |  Slovenija
SRČNOST IN GLASBA

Rekordna dobrodelnost: koncert Društva Viljem Julijan zbral največ doslej

Dobrodelni koncert, ki so ga organizirali sedmič, je bil znova prežet z ganljivimi trenutki.
11. 10. 2025 | 07:40
07:30
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Dva astrološka znaka bosta plavala v denarju: čaka ju bogastvo, o kakršnem nista niti sanjala

Zvezde so odločile.
11. 10. 2025 | 07:30
07:10
Premium
Novice  |  Slovenija
PRVI PREJEL KRISTALNO PLAKETO

Izjemni dijak Aljaž Erman med znanostjo, športom in šahom: »Delaj, kar te zanima, in lahko veliko dosežeš«

V študentske klopi je sedel izjemni in nadarjeni Aljaž Erman iz Križ pri Tržiču. Zlati maturant je zmagoval na številnih tekmovanjih, trenira tudi nogomet.
Tina Horvat11. 10. 2025 | 07:10
06:57
Lifestyle  |  Polet
VREDNO JE POSKUSITI

Pri 64 letih teče 40 kilometrov na teden in dviguje uteži – razkriva skrivnosti aktivnega staranja

Njeno pravilo: manj je več. Če med tekom začuti utrujenost, se obrne in gre domov.
Miroslav Cvjetičanin11. 10. 2025 | 06:57
06:45
Lifestyle  |  Izlet
ONA POTUJE

Od jelenčkov do kostanjev: jesenki izleti po Sloveniji

Z jesenjo se sezona izletov in potovanj ne konča. Nasprotno, znosnejše temperature zlasti ob lepih sončnih dneh kar kličejo na pohajkovanja, k spoznavanju novih kotičkov ali k vračanju v znane.
11. 10. 2025 | 06:45
06:40
Premium
Razno
STEGNOV KLOBUK

Ganljiv poklon: Velika planina ohranila spomin na godca in bajtarja Janeza Vrenjaka

Stegnov klobuk je poklon stoletni dediščini Velike planine. Na spominski tabli je zapisan refren bajtarske himne.
Primož Hieng11. 10. 2025 | 06:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
