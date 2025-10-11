Mnoge bi bilo sram: to je priznal David Beckham

V novi dokumentarni seriji Netflixa z naslovom Victoria Beckham je znana modna oblikovalka in nekdanja članica skupine Spice Girls iskreno spregovorila o temah, ki že vrsto let burijo javnost.

Odkrito je pripovedovala o najtemnejšem obdobju svojega življenja, priznala boj z motnjami hranjenja in pojasnila, zakaj se v javnosti redko smeji.

Dokumentarec prinaša tudi nekaj presenetljivih podrobnosti iz njenega skupnega življenja z Davidom Beckhamom.

Nogometna legenda se je spomnila njunih začetkov in razkrila, da je bila Victoria tedaj finančno v precej boljšem položaju od njega ter da je prav ona kupila njuno prvo skupno hišo v Hertfordshiru: razkošno posestvo, ki so ga mediji poimenovali Beckinghamska palača, in ki je leta 1999 stalo okoli 2,5 milijona funtov oziroma 2,88 milijona evrov.

»Ko sva se spoznala, je bila precej bogatejša od mene. Pravzaprav je kupila najino prvo hišo v Hertfordshiru, znano kot Beckinghamska palača,« je razkril David.

Preden se je posvetila modnemu svetu, je Victoria zaslovela kot članica izjemno uspešne skupine Spice Girls, medtem ko je David takrat šele začel svojo nogometno kariero pri Manchester Unitedu, pozneje pa igral še za Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan in Paris Saint-Germain.

Skupaj sta kmalu postala eden najbolj prepoznavnih parov na svetu, a to ne pomeni, da v njunem življenju ni bilo težkih trenutkov.

Kljub velikemu uspehu je Victoria pozneje doživljala hude poslovne krize, v katerih je njen modni imperij izgubljal milijone. Iskreno pripoveduje, da ji je bilo nerodno prositi Davida za pomoč, saj je ponosna in je želela vse rešiti sama.

Spomnila se je obdobja, ko je izgubila skoraj vse in je vsak dan pred odhodom v službo jokala, saj se je zavedala, da je morda finančno pretiravala.

»Skoraj vse sem izgubila in to je bilo temno, temno obdobje. Vsak dan sem, preden sem šla v službo, jokala,« je povedala v dokumentarcu.

Eden izmed vlagateljev, ki je pozneje rešil njeno podjetje, je razkril še nekaj zanimivih podrobnosti iz njenega poslovanja: letni strošek za pisarniške rastline je znašal neverjetnih 70.000 funtov, (80.000 evrov) dodatnih 17.250 so porabili za osebe, ki so bile zadolžene za njihovo zalivanje, piše Hello.