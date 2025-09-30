Mnogi so jo spljuvali: Oznanila, da z možem pričakuje otroka, nato je storila tole ...

Kristina Kovačević Hitrec, ki je pri južnih sosedih znana po svojem Facebookovem profilu »Mamin blog«, je sprožila veliko odzivov, potem ko je razkrila, da s svojim trenutnim možem Tihomirjem Hitrecem pričakuje šestega otroka. A plaz komentarjev v resnici ni sprožila nosečnost, temveč njen iskren prikaz odnosov z bivšima partnerjema.

Kristina je namreč oznanila, da sta z možem šla na pijačo z njenim bivšim možem, nato pa na kavo z bivšo partnerko istega bivšega moža. Mnogim se je takšna situacija zdela nerazumljiva, sledili pa so negativni komentarji.

»Je bolje biti vojne za otroke ali jim pokazati, da se je mogoče mirno ločiti?«

Kristina se je na vse to odzvala z vprašanjem: »Kaj je danes pravzaprav normalno? Je bolje biti vojne za otroke ali jim pokazati, da se je mogoče mirno ločiti?« Dodala je še, da bivša partnerka njenega bivšega moža skrbi za njune otroke in da ne vidi razloga, zakaj ne bi ostal v dobrih odnosih z njo. »Ločitev ne pomeni nujno sovražnosti. Lahko je priložnost, da otrokom pokažemo spoštovanje, zrelost in človečnost,« je dejala in poudarila, da ni pomembno, kdo je bil v čigavem življenju prej, ampak kako se ljudje obnašajo zdaj.