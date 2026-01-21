Mnogim se para srce: balkanska diva spregovorila o veliki izgubi

Priljubljena hrvaška pevka Jelena Rozga se je na družbenih omrežjih spomnila svojega jorkširskega terierja Ringa Starra, ki je bil del njenega življenja 13 let.

Izguba ljubljenega hišnega ljubljenčka seveda pušča praznino, ki jo je težko zapolniti in pevka je ob fotografiji s kužkom zapisala: »4 meseci brez tebe, moj zlati fantič, neizmerno manjkaš,«.

Pevka in njen kuža. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram

Ringo Starr je sredi septembra poginil po težkem, enomesečnem boju. Za vedno je zaspal v njenem naročju, mirno in obkrožen z ljubeznijo. Od prvega dne, ko je kot mladiček leta 2012 skočil iz košare, do zadnjega diha je bil, kot je pogosto poudarjala, njen najbolj zvesti prijatelj, opora in neizčrpen vir sreče.