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SPEKTAKEL V LOS ANGELESU

Modna revija Victoria's Secret: 50 milijonov dolarjev je bil vreden modrček, ki ga je nosila Kylie Jenner (FOTO)

Letni modni spektakel je tokrat potekal v znamenju letnih časov. Manekenke, zaščitni znak znamke, so se po modni brvi sprehodile z angelskimi krili.
»Pravzaprav sem upodobil vse štiri letne čase, nato pa dodal še en prizor, posvečen zimi,« je na rožnati preprogi pred dogodkom povedal Adam Selman. FOTO: Maya Dehlin Getty Images Via Afp

»Pravzaprav sem upodobil vse štiri letne čase, nato pa dodal še en prizor, posvečen zimi,« je na rožnati preprogi pred dogodkom povedal Adam Selman. FOTO: Maya Dehlin Getty Images Via Afp

Megan Moroney se je s svojim nastopom popolnoma prilagodila modnemu šovu Victoria's Secret. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Megan Moroney se je s svojim nastopom popolnoma prilagodila modnemu šovu Victoria's Secret. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Manekenke, zaščitni znak znamke, so se po modni brvi sprehodile z angelskimi krili, oblečene v razkošne kreacije, ki so spominjale na cvetne liste, snežinke in sijoče kovinske površine. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Manekenke, zaščitni znak znamke, so se po modni brvi sprehodile z angelskimi krili, oblečene v razkošne kreacije, ki so spominjale na cvetne liste, snežinke in sijoče kovinske površine. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

To je letni modni spektakel, znan po nastopih slavnih osebnosti, ekstravagantnih kostumih in glasbenih točkah. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

To je letni modni spektakel, znan po nastopih slavnih osebnosti, ekstravagantnih kostumih in glasbenih točkah. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Kylie Jenner je na modni reviji Victoria's Secret nastopila prvič. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Kylie Jenner je na modni reviji Victoria's Secret nastopila prvič. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Pravzaprav sem upodobil vse štiri letne čase, nato pa dodal še en prizor, posvečen zimi,« je na rožnati preprogi pred dogodkom povedal Adam Selman. FOTO: Maya Dehlin Getty Images Via Afp
Megan Moroney se je s svojim nastopom popolnoma prilagodila modnemu šovu Victoria's Secret. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Manekenke, zaščitni znak znamke, so se po modni brvi sprehodile z angelskimi krili, oblečene v razkošne kreacije, ki so spominjale na cvetne liste, snežinke in sijoče kovinske površine. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
To je letni modni spektakel, znan po nastopih slavnih osebnosti, ekstravagantnih kostumih in glasbenih točkah. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Kylie Jenner je na modni reviji Victoria's Secret nastopila prvič. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
S. F.
 20. 10. 2026 | 08:25
3:16
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Modna revija Victoria's Secret se je v nedeljo vrnila v Los Angeles s spektaklom, posvečenem menjavanju letnih časov. Manekenke, zaščitni znak znamke, so se po modni brvi sprehodile z angelskimi krili, oblečene v razkošne kreacije, ki so spominjale na cvetne liste, snežinke in sijoče kovinske površine.

»Pravzaprav sem upodobil vse štiri letne čase, nato pa dodal še en prizor, posvečen zimi,« je na rožnati preprogi pred dogodkom povedal Adam Selman, izvršni kreativni direktor revije. »Videli boste torej pomlad, poletje, jesen, prvo zimo in drugo zimo, vmes pa še PINK,« je dejal, pri čemer je imel v mislih PINK – podznamko omenjenega podjetja za spodnje perilo, namenjeno mlajšemu občinstvu –, ki je imela svoj posebni segment.

Letni modni spektakel, znan po nastopih slavnih osebnosti, ekstravagantnih kostumih in glasbenih točkah, je privabil številne znane goste, med katerimi sta bili tudi Lisa Rinna in Kylie Jenner. Jennerjeva, ki je na modni reviji Victoria's Secret nastopila prvič, je nosila znameniti modrček Fantasy Bra, vreden 50 milijonov dolarjev; leta 2018 ga je sicer predstavila švedska manekenka Elsa Hosk. Iz občinstva sta dogajanje spremljala njena mati Kris Jenner in njen fant Timothée Chalamet.

Megan Moroney se je s svojim nastopom popolnoma prilagodila modnemu šovu Victoria's Secret. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Megan Moroney se je s svojim nastopom popolnoma prilagodila modnemu šovu Victoria's Secret. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Manekenke, zaščitni znak znamke, so se po modni brvi sprehodile z angelskimi krili, oblečene v razkošne kreacije, ki so spominjale na cvetne liste, snežinke in sijoče kovinske površine. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Manekenke, zaščitni znak znamke, so se po modni brvi sprehodile z angelskimi krili, oblečene v razkošne kreacije, ki so spominjale na cvetne liste, snežinke in sijoče kovinske površine. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Nastopajoče, med katerimi so bile Megan Moroney, Tate McRae, skupina KATSEYE in Megan Thee Stallion, so se predstavile v različnih barvnih paletah, ki so odražale širšo domišljijsko tematiko večera. Country pevka Moroney je poskrbela za dramatičen prihod z bleščečo kitaro in velikanskimi, puhastimi rožnatimi krili; videz je dopolnila z dolgo obleko z visokim stranskim razporkom in vrtoglavo visokimi rožnatimi čevlji s platformo.

Viralna uspešnica

Pop zvezdnica McRaejeva je na modno brv stopila v rdečem korzetu z mrežastim vzorcem, ujemajočih se salonarjih in zračnih krilih iz tila, ki so med njenim nastopom plapolala za njo. V določenem trenutku se je pridružila manekenki Gigi Hadid. Mednarodna dekliška skupina KATSEYE je v sklopu segmenta PINK izvedla svojo viralno uspešnico Pinky Up.

Videli boste torej pomlad, poletje, jesen, prvo zimo in drugo zimo, vmes pa še PINK.

Članice skupine so nosile kombinacijo črnih mrežastih nogavic, bleščečih rožnato-črnih korzetov in verižic za telo, okrašenih z obeski – videz, ki je poudaril mladosten in igriv duh kolekcije. Megan Thee Stallion se je nagibala k futurističnemu srebrnemu videzu, nosila je ostra kovinska krila, bleščeč modrček in ramena, srebrne pete in mrežaste čevlje, medtem ko je izvajala uspešnice.

Manekenke, zaščitni znak znamke, so se po modni brvi sprehodile z angelskimi krili, oblečene v razkošne kreacije, ki so spominjale na cvetne liste, snežinke in sijoče kovinske površine. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Manekenke, zaščitni znak znamke, so se po modni brvi sprehodile z angelskimi krili, oblečene v razkošne kreacije, ki so spominjale na cvetne liste, snežinke in sijoče kovinske površine. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Kylie Jenner je na modni reviji Victoria's Secret nastopila prvič. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Kylie Jenner je na modni reviji Victoria's Secret nastopila prvič. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Modna revija Victoria's Secret je od svojega prvenca leta 1995 potovala v mesta, kot so London, Pariz, Šanghaj in Cannes, vendar je New York ostal njen dolgoletni dom. Zaradi tega je vrnitev v Los Angeles relativno redka postaja za svetovno gledano produkcijo.

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