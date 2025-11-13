  • Delo d.o.o.
TRETJI DEL TRILOGIJE MOJSTRI ILUZIJ

Morgan Freeman pri 88 letih še ne razmišlja o upokojitvi (FOTO)

Morgan Freeman v tretjem delu trilogije Mojstri iluzij. Igralci so se morali naučiti iluzionističnih trikov.
V filmu Sedem (1995) je zaigral z Bradom Pittom in Kevinom Spaceyjem. FOTO: Imdb

V Invictus je upodobil borca proti apartheidu Nelsona Mandelo. FOTO: Promo Press Release

Kaznilnica odrešitve (Shawshank Redemption) s Timom Robbinsonom FOTO: Press Release

V Mojstrih iluzij se pojavi v kameo vlogi kot čarovnik Thaddeus Bradley. FOTO: Press Release

P. K.
 13. 11. 2025 | 15:15
3:24
Ameriški filmski igralec in režiser Morgan Freeman pri 88 letih ne razmišlja o upokojitvi. Od danes je tudi v slovenskih kinematografih na ogled film Zdaj me vidiš, zdaj me ne, zadnji iz trilogije Mojstri iluzij. V njem se Freeman, ki slovi po izjemni igri in prepoznavnem glasu, pojavi v kameo vlogi kot čarovnik Thaddeus Bradley.

V prvem filmu je nastopil kot sovražnik, v drugem kot zaveznik, zdaj pa nastopa kot mentor. Freeman že vse življenje prisega na trdo delo, zato še toliko bolj ceni režiserja Rubena Fleisherja, ki noče uporabljati umetne inteligence, ampak je vztrajal, naj se igralci zares naučijo iluzionističnih trikov.

Freeman je v bogati karieri posnel več kot sto filmov, od Kaznilnice odrešitve, Sedem do Šoferja gospodične Daisy, zanje je prejel tudi številna priznanja. Leta 2005 je dobil oskarja za stransko vlogo v filmu Punčka za milijon dolarjev, ki ga je režiral Clint Eastwood. Odigral je najrazličnejše like, od predsednika do zlikovcev, s svojim unikatnim, globokim glasom pa je zaznamoval tudi številne dokumentarce.

A njegov glas ni več v celoti njegova last, je povedal v intervjuju za Guardian. Brez njegovega privoljenja so ga s pomočjo umetne inteligence že izrabili, zaradi česar imajo Freemanovi odvetniki polne roke dela. O Tilly Norwood, prvi igralki, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, zvezdnik nima dobrega mnenja: »Nihče je ne mara, ker ni resnična.« Prepričan je, da morajo sindikati poskrbeti, da bodo igralci lahko še naprej igrali, in svari pred neizogibnim konfliktom.

Ves čas si je dopovedoval, da se ne sme prepustiti oboževanju publike in začeti o sebi razmišljati, da je bog.

Z režiserjem Eastwoodom sta bila odličen tandem tudi v filmu Invictus (2009), v katerem je Freeman upodobil borca proti apartheidu Nelsona Mandelo in bil znova nominiran za oskarja. Lahko bi rekli, da ga je za vlogo izbral kar Mandela osebno. Ob izidu njegove avtobiografije Dolga pot do svobode ga je neki novinar vprašal, kdo bi ga lahko upodobil, če bodo po njej kdaj posneli film.

Mandela je omenil Morgana Freemana, in tako je tudi bilo. Že pred snemanjem si je igralec zaželel, da bi se osebno spoznala in bi lahko ohranil stik z njim. »Vedno, ko sva bila blizu drug drugega, sem z njim preživel veliko časa, lahko sem ga dobesedno držal za roko in ga poslušal. V veliko veselje mi je bilo, da sem ga lahko igral. Mislim, da sem zvenel skoraj tako kot on.« Bil je izredno skromen človek, se še spominja igralec.

Leta 2003 se je Freeman kot bog pojavil v komediji Vsemogočni Bruce in z zadovoljstvom se spominja, kako se je na to odzvala publika. »Publika je to sprejela, popolnoma osvojila. Ko vstopim v prostor, rečejo: 'Pravkar je vstopil bog.' Ko kaj povem, rečejo: 'O, to je božji glas.'« Kot je zaupal za Guardian, pa si je ves čas dopovedoval, da se ne sme prepustiti oboževanju publike in začeti o sebi razmišljati, da je bog.

