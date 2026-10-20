Moški vzdihovali za njo, a za bleščečim nasmehom se je skrivala grozljiva resnica: lastni oče naj bi jo zlorabljal (FOTO)

Bila je ena najlepših žensk v zgodovini Hollywooda, moški so jo oboževali, filmski studii pa so z njo služili milijone. Toda življenje legendarne Rite Hayworth je bilo vse prej kot pravljica. Že kot deklica naj bi doživljala zlorabe, za seboj je imela pet propadlih zakonov, na koncu pa ji je kruta bolezen vzela celo spomine na ljudi, ki jih je imela najraje.

Milijoni so občudovali njeno lepoto, a le redki so vedeli, koliko bolečine se je skrivalo za njenim nasmehom. FOTO: Guliver/getty Images

Ime še danes velja za sinonim hollywoodskega glamurja. Njeni rdečkasti lasje, zapeljiv pogled in prizor, v katerem si je pred kamerami počasi snela dolgo črno rokavico, so jo zapisali med največje filmske ikone vseh časov.

Toda ženska, ki so jo občudovali milijoni, je v zasebnem življenju prestala številne preizkušnje. Njena zgodba je bila polna razočaranj, bolečine in osamljenosti.

Rodila se je 17. oktobra 1918 v Brooklynu v New Yorku kot Margarita Carmen Cansino. Njen oče Eduardo Cansino je bil plesalec španskega rodu, mati Volga Hayworth pa nekdanja plesalka. Rita je prve plesne korake naredila že pri treh letih. Na prvi pogled je bilo videti, da ji je umetniška kariera položena v zibelko. A otroštvo ni bilo tako srečno, kot bi si predstavljali.

Srhljivi očitki o lastnem očetu

Njen oče je bil strog in zahteven. Ko je imela komaj 13 let, jo je izpisal iz šole, da bi lahko nastopala skupaj z njim. Še bolj pretresljive so navedbe biografinje Barbare Leaming, ki je v knjigi o hollywoodski zvezdnici pisala o domnevnih spolnih zlorabah, ki naj bi jih Rita doživljala od lastnega očeta.

O teh obtožbah je biografinji pripovedoval tudi igralkin poznejši mož, sloviti režiser Orson Wells.

Hollywood jo je spremenil do neprepoznavnosti

Prvo veliko priložnost je dobila pri komaj 16 letih, ko so jo opazili predstavniki filmske družbe Fox. Toda za preboj med največje zvezde so od nje zahtevali korenito spremembo videza. Temnolasa Margarita Carmen Cansino je postala Rita Hayworth. Spremenila je priimek, lase pobarvala v značilno rdečkasto barvo in prestala boleče postopke elektrolize, s katerimi so ji preoblikovali lasno linijo na čelu. Preobrazba ji je odprla vrata do slave. V štiridesetih letih prejšnjega stoletja je zaslovela s filmi You'll Never Get Rich, Cover Girl in predvsem Gilda.

Rita Hayworth. FOTO: Dokumentacija Dela

Prav film Gilda iz leta 1946 je zaznamoval njeno kariero. Prizor, v katerem med petjem skladbe Put the Blame on Mame sname dolgo črno rokavico, je postal eden najbolj prepoznavnih trenutkov filmske zgodovine. A igralka je bila zaradi podobe usodne zapeljivke pogosto nesrečna. Nekoč je izjavila: »Vsak moški, ki sem ga spoznala, se je zaljubil v Gildo, zbudil pa se je ob meni.«

Pet zakonov, a ljubezenske sreče ni našla

Čeprav so se zanjo zanimali številni moški, ji ljubezen ni prinesla sreče. Poročila se je kar petkrat. Njen prvi mož je bil Edward Judson, menedžer, ki je bil od nje starejši več kot 20 let. Poročila sta se leta 1937, ko je imela komaj 18 let. Pozneje ga je obtožila, da ji je jemal denar in ji grozil, če bi ga zapustila. Ločila sta se leta 1942. Že naslednje leto se je poročila z režiserjem Orsonom Wellsom, s katerim je dobila hčerko Rebecco. Toda tudi ta zakon je razpadel. Rita si je želela mirnega družinskega življenja, Welles pa se je posvečal predvsem svoji karieri. Leta 1947 sta se ločila.

Leto pozneje je spoznala princa Alyja Khana, sina Age Khana, verskega voditelja ismailitskih muslimanov. Njuna romanca je polnila časopisne naslovnice. Princ jo je zasipal z dragimi darili, leta 1949 pa sta se poročila na razkošni slovesnosti v Cannesu. Po poročanju medijev naj bi gostje na poročnem slavju popili približno 600 steklenic šampanjca in pojedli več kot 20 kilogramov kaviarja. Rita je postala princesa, istega leta pa se jima je rodila hči Yasmin.A tudi ta zakon ni trajal. Zaradi nesoglasij in domnevnih prinčevih nezvestob sta se leta 1953 ločila. Sledila je težka bitka za skrbništvo nad hčerko. Aly Khan naj bi ji ponujal tri milijone dolarjev, če bi privolila, da Yasmin vzgajajo v muslimanski veri, vendar je ponudbo zavrnila. Njen četrti mož je bil pevec Dick Haymes. Po takratnih poročilih naj bi jo nekoč celo udaril v obraz v nočnem klubu. Zakon je razpadel leta 1955. Zadnjič se je poročila leta 1958, in sicer s filmskim producentom Jamesom Hillom. Tudi ta zakon se je po treh letih končal z ločitvijo. Najbolj boleče življenjsko obdobje pa jo je šele čakalo. V šestdesetih in sedemdesetih letih so ljudje okoli nje začeli opažati nenavadne spremembe. Pozabljala je besedila, težko se je zbrala, njeno razpoloženje pa se je spreminjalo. Med snemanjem zadnjega filma The Wrath of God leta 1972 je bilo stanje že tako resno, da so ji morali člani filmske ekipe pri prizorih pomagati z narekovanjem besedila.

Rita Hayworth. FOTO: Ho Reuters Pictures

Njene težave so mnogi pripisovali alkoholu

Leta 1976 je njeno ime znova polnilo naslovnice, ko je zaradi izbruha jeze prišlo do incidenta na londonskem letališču Heathrow. Toda za njenim nenavadnim vedenjem se je skrivala bolezen, ki je takrat še niso prepoznali.

Nekdanjega moža ni več prepoznala

Eden najbolj žalostnih trenutkov se je zgodil leta 1980, ko je srečala nekdanjega moža Orsona Wellesa. Po nekaj minutah pogovora ga ni več prepoznala. Leta 1981 so ji pri 62 letih diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen. Bolezen je že tako napredovala, da igralka ni več zmogla samostojno skrbeti zase. Sodišče je za njeno skrbnico imenovalo hčerko Yasmin Aga Khan, ki je prevzela skrb zanjo. Yasmin je pozneje postala ena najvidnejših zagovornic raziskovanja Alzheimerjeve bolezni in ozaveščanja o njej. Usoda njene matere je pripomogla k temu, da je širša javnost začela bolje razumeti bolezen, o kateri se je takrat govorilo precej manj kot danes.

Umrla je pri komaj 68 letih

Rita Hayworth je zadnja leta življenja preživela daleč od kamer, rdečih preprog in blišča, ki je zaznamoval njeno mladost. Umrla je 14. maja 1987 v New Yorku, stara 68 let. Po smrti se ji je poklonil tudi takratni ameriški predsednik Ronald Reagan, ki je izpostavil njen prispevek in prizadevanja njene hčerke za ozaveščanje o Alzheimerjevi bolezni.