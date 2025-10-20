Moški zaradi lepe Ane Kurnikove včasih skoraj omedlevali, na novi sliki bi jo težko prepoznali (FOTO

Nekdanja profesionalna tenisačica Ana Kurnikova je na družbenem omrežju Instagram objavila novo sliko z družino, na kateri je precej drugačna, kot smo vajeni. Z otrokoma je namreč oblečena v kostum. Ona je v rumenem, ki ponazarja račko, njeni hčerki pa v takšnih, ki ponazarjata bučo. Noč čarovnic bo sicer letos 31. oktobra, tako da ta slika še ni iz tega praznika. Morda pa so samo predhodno pokazali, kako bodo takrat oblečeni.

Po pisanju portala people.com je sicer Kurnikova ta hip noseča, saj naj bi pričakovala že svojega četrtega otroka. Zdaj ima dve hčerki in enega sina. Zvezdnica je sicer že vrsto let v zvezi z glasbenikom Enriquejem Iglesiasom.

Ob koncu prejšnjega stoletja in v začetku tega je bila Kurnikova ena izmed večjih športnih zvezd tistega časa. Veliko pozornosti je takrat pritegnila zaradi videza. Bila je tudi dobra tenisačica, a turnirja za grand slam ji v posamični konkurenci ni uspelo osvojiti. Je pa dvakrat zmagala na turnirju Australian Open v konkurenci dvojic.