Mož Serene Williams pod plazom kritik: govori se o izkoriščanju športnic

Alexis Ohanian, mož teniške legende Serene Williams in soustanovitelj Reddita, se je znašel pod plazom kritik zaradi svojega projekta Athlos, tekmovanja v ženski atletiki. Kritiki trdijo, da lastniki športnih lig ustvarijo velike finančne dobičke, medtem ko so športnice deležne le dela prihodkov, ki jih ustvarijo s svojimi nastopi. Ohanian se je na očitke odzval z besedami, da želi Athlos uvesti drugačen poslovni model.

Športnice kot solastnice

Za sezono 2026 je predstavil model, po katerem nekatere atletinje v organizaciji dobijo lastniški delež. Med znanimi imeni, povezanimi s projektom, so Gabby Thomas, Tara Davis-Woodhall in Sha'Carri Richardson. Po Ohanianovih besedah je cilj, da športnice niso zgolj udeleženke tekmovanj, temveč lahko tudi finančno sodelujejo pri rasti vrednosti lige. Athlos je za svoji dve tekmovanji v letu 2026 napovedal več kot 1,79 milijona evrov nagradnega sklada. Nagrade vključujejo približno 55.250 evrov za zmagovalko posamezne discipline in dodatnih 21.250 evrov bonusa za skupne prvakinje. Cilj projekta je povečati zanimanje občinstva za žensko atletiko in ustvariti komercialno uspešno športno platformo, namenjeno izključno ženskam.

Serena ga je opozarjala

Ohanian je že prej povedal, da ga je Serena Williams poskušala odvrniti od vlaganja v ženski šport, saj je iz osebnih izkušenj vedela, s kakšnimi finančnimi in organizacijskimi težavami se soočajo športnice. Kljub temu se je odločil s projektom nadaljevati. Danes je ženski šport eno glavnih področij njegovih naložb, Athlos pa njegov najbolj prepoznaven projekt na področju atletike. Očitki na račun Ohaniana so odprli širše vprašanje, ki se vse pogosteje pojavlja v svetu športa: kdo bi moral imeti največ koristi, ko ženski šport postane velik posel: vlagatelji, organizatorji ali športnice same? Athlos poskuša na to vprašanje odgovoriti z vključevanjem določenega števila atletinj v lastniško strukturo, vendar se bo razprava o tem, kako pravičen je takšen model, verjetno nadaljevala tudi v prihodnje.