Mr. Olympia dobil častni doktorat in postal dr. Schwarzenegger

Svetovna filmska ikona Arnold ­Schwarzenegger, nekdanji kalifornijski guverner, producent, dobitnik nagrade emmy in sedemkratni gospod Olympia (naziv, ki ga prejme zmagovalec profesionalnega tekmovanja v bodibildingu), je postal še doktor Schwarzenegger. Univerza Ulster mu je pred dnevi na kampusu v Belfastu podelila častni doktorat kot priznanje za izjemno kariero ter velik prispevek k javni službi, okolju in umetnosti. Schwarzenegger je po prejemu častnega doktorata spomnil, kako mu je Belfast omogočil preboj, a tega so se dobro zavedali tudi tamkajšnji študentje, ki so ga pričakali s transparenti »Ulster, vrnil se je« in »Hasta la vista, Ulster«, nekateri pa so razkazovali kopije njegovega filma Terminator 2.

Igralec je Belfast prvič obiskal zaradi tekmovanja v bodibildingu leta 1966.

Igralec je mesto prvič obiskal zaradi tekmovanja v bodibildingu leta 1966, ko je bil ta šport še v povojih, kar je bilo precej pred igralskim prvencem v filmu Herkul v New Yorku (1970). Študentom je ob prihodu povedal, da je njegovo potovanje »nekakšna ­šestdesetletnica«. Schwarzenegger je zaslovel kot sedemkratni zmagovalec ­tekmovanja Mr. Olympia, preden je postal eden najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralcev. Kot mladi bodibilder je leta 1966 pristal v Belfastu, kjer so ga po tekmovanju nepričakovano povabili, naj pred ­občinstvom spregovori nekaj besed. Razkril je, kako ga je njegov idol v bodibildingu Roy Park - Reg spodbudil, da je na odru spregovoril pred množico, ­čeprav takrat ni znal angleško in je skoraj omedlel, preden je izjavil: »Všeč mi je Belfast.« In še: »Vrnil se bom.« Besede, ki so pozneje v filmu ­Terminator postale njegov prepoznavni znak.

Najpomembnejša stvar v življenju je imeti jasno vizijo, kaj hočeš doseči.

Pred dnevi je študentom univerze dal nekaj nasvetov: »Najpomembnejša stvar v življenju je imeti jasno vizijo, kaj hočeš doseči. Če ne veš, kam greš, je zelo težko priti tja. Vedno sem imel jasen cilj – postati bodibilder in filmska zvezda. Potrebuješ načrt.« Igralska ikona je poudaril, da vse, kar pride zlahka, ni nič vredno. Težje ko je, bolj dragoceno je. »Imejte vizijo, pojdite za njo in ne dovolite, da vas karkoli ovira. Predstavljajte si jo in ji sledite,« je mladim položil na srce ter poudaril, da je temelj vsega izobrazba.­ Ob prihodu so ga študentje pričakali z rdečo preprogo in bučnim aplavzom, po uradnem delu pa je podpisoval plakate in risbe, ki so mu jih prinesli študentje in osebje univerze. Schwarzenegger ima diplomo iz poslovnih ved, ki jo je pridobil na univerzi v Wisconsinu, vendar je njegova izobrazba večinoma povezana z izkušnjami z bodibildingom, filmi, politiko in okoljskim aktivizmom. Ima še dva častna doktorata ameriške in avstrijske univerze.

V vasici Thal pri Gradcu je razstava o karieri slavnega rojaka. FOTO: Mavric Pivk

Vloga v filmih Terminator ga je proslavila. FOTO: Press Release