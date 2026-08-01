Mu je odklenkalo? Trump s serijo bizarnih objav! Tiskovna predstavnica: »Predsednik ponuja svoje nefiltrirane misli«

Ameriški predsednik Donald Trump je minulo nedeljo preživel na spletu, in sicer je intenzivno objavljal eno nenavadno podobo za drugo. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je nanizal serijo umetno ustvarjenih fotografij, pri čemer je 80-letnemu predsedniku uspelo vsebine objavljati celo med nedeljsko jutranjo igro golfa. V le šestih urah je objavil kar 43-krat, pogosto po več objav v eni sami minuti.

Njegov profil so preplavile žaljive slike, ustvarjene z umetno inteligenco, fantastike o predsedniškem mandatu »Trump 2028« in napadi na običajne politične ter medijske nasprotnike. Mnogi ugibajo, ali Trump z nepremišljenim in divjim objavljanjem vsebin na družbenih omrežjih v resnici nakazuje na psihično stisko oz. mentalne težave.

Julij je bil za Trumpa na omrežju Truth Social sicer izjemno pester. Dan po praznovanju 4. julija je objavil 113-krat, pri čemer so vsebine segale od družinskih fotografij do napadov na zveznega sodnika. Rekord je postavil maja z neverjetnimi 861 objavami, kar po analizi medijev ustreza več kot eni objavi na uro vsak dan. Junija je zabeležil 681 objav, do zadnjega nedeljskega izpada pa je v juliju presegel številko 630.

Po poročanju novinarjev, ki spremljajo Belo hišo, je predsednik v nedeljo ob 9.31 prispel v svoj golf klub v zvezni državi Virginija. Serijo objav je začel ob 11.16 s sliko, ustvarjeno z umetno inteligenco, ki je novinarko CNN Kaitlan Collins prikazovala kot transspolno igralko Dylan Mulvaney. Sledilo je nekajurno zatišje, nato pa je med 15.22 in 15.47 objavil kar 14-krat. Vsebine so bile večinoma usmerjene proti televizijskim voditeljem, delil pa tudi lažni plakat za film Zvezdne steze, na katerem se je poimenoval »Kozmični poveljnik«, ter sliko, kjer upravlja naftni tanker s kapo z napisom FAFO (»F*ck Around, Find Out«; v slovenščini bi lahko rekli: »Išči težave, pa boš videl«). Na omrežju so se zvrstili tudi drugi lažni filmski plakati, podobe »Trump 2028« in celo generirana slika, na kateri stoji ob nekdanjem predsedniku Johnu F. Kennedyju.

Objave, ustvarjene z umetno inteligenco, pri Trumpu niso novost. Lani se je na proteste odzval z lažnim posnetkom, na katerem vozi letalo z napisom »KING TRUMP« (kralj Trump, op. p.) in na protestnike odmetava skrivnostno snov, februarja letos pa je po valovih kritik izbrisal sporne podobe zakonskega para Obama, čeprav se za objavo ni opravičil. Tiskovna predstavnica Bele hiše Olivia Wales je v odzivu na predsednikovo aktivnost na omrežjih dejala: »Truth Social še nikoli ni bil bolj vroč, saj predsednik Trump ameriškemu ljudstvu ponuja svoje nefiltrirane in neposredne misli, ne da bi jih pristranski mediji vzeli iz konteksta.«