Mundial bo kot superbowl, glavne zvezde bodo Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS

Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS bodo glavne nastopajoče glasbene zvezde med polčasom finala svetovnega nogometnega prvenstva 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju, je sporočila Mednarodna nogometna zveza Fifa. Šov med polčasom v slogu finala lige ameriškega nogometa NFL superbowl bo prvi v zgodovini mundiala.

Kurator glasbenega programa med polčasom bo Chris Martin iz skupine Coldplay. Prvič bo v finalu nogometnega SP potekal takšen program, kar je med kritiki vzbudilo tudi skrb, kako dolgo bo polčas dejansko trajal.

Priljubljena K-pop skupina BTS FOTO: Luis Cortes/Reuters

SP, ki bo največje doslej z 48 ekipami, se bo v ZDA, Kanadi in Mehiki začelo 11. junija. Predsednik Fife Gianni Infantino je že marca lani napovedal, da bo na finalu v New Jerseyju prvič potekal t. i. half-time show. Takrat še ni naznanil, kdo bo nastopal in kako dolg bo program. »To bo zgodovinski trenutek za SP v nogometu in spektakel, ki ustreza največjemu športnemu dogodku na svetu,« je zapisal na družbenem omrežju Instagram.

Cilj je med SP zbrati 100 milijonov dolarjev za otroke po vsem svetu

Spektakel bo podoben dogodku med finalom pokala Amerike leta 2024 v Miamiju, ko je kolumbijska glasbena zvezdnica Shakira med polčasom nastopila na stadionu Hard Rock. Tudi na lanskem finalu klubskega SP, ki je prav tako potekal na stadionu MetLife, je bil organiziran šov med polčasom, ki je glavni odmor podaljšal prek predpisanih 15 minut.

Finale nogometnega SP bo 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju. FOTO: Leonardo Munoz/Afp

Nastopila bo tudi kraljica popa Madonna. FOTO: Dokumentacija Dela

Infantino je še napovedal, da namerava Fifa zadnji vikend mundiala zasesti tudi newyorški Times Square. Prireditev med polčasom bo podprl Fifin sklad za izobraževanje svetovnih državljanov, pobuda, katere cilj je med SP zbrati 100 milijonov dolarjev za otroke po vsem svetu. Shakira, ki je za SP 2010 v Južni Afriki ustvarila himno mundiala Waka Waka, je na svojem Instagramu napovedala novo uradno himno letošnjega prvenstva, potem ko je objavila kratek videoposnetek pesmi Dai Dai na znameniti brazilski Maracani. Shakira je sicer nastopila tudi na finalih SP v letih 2006 in 2014.