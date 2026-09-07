Muskova hči prek mode nad umetno inteligenco: ne strinja se z očetom Elonom (FOTO)

Elon Musk, ki je znan po svojih ključnih vlogah in lastništvu v podjetjih SpaceX in Tesla ter nekdanjem vodenju ameriškega Ministrstva za vladno učinkovitost pod ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, vse bolj pa se povzpenja tudi po lestvici razvoja najboljših umetnointeligenčnih sistemov (glavni izdelek njegovega podjetja xAI je klepetalni robot Grok) se zdaj sooča z družinskim nasprotnikom. Njegova hči Vivian Wilson, ki je leta 2020 pri 16 letih družini povedala, da je transspolna ženska, dve leti kasneje pa tudi, da ne želi več biti povezana z očetom, je velika nasprotnica umetne inteligence. To svojo odklonilno stališče zdaj izraža tudi v jesenski kampanji španske modne znamke Desigual. V oglasu se tako z roboti spopada v golfu, postelji in vrtnarjenju. V enem trenutku vodi robota na povodcu kot psa, v drugem ga poskuša naučiti govoriti. A vsakič se robot zdi neuporaben in negiben. Nazadnje nanj celo zakriči in robot, kot v blaznosti, z glavo udari ob steno. Desigualova jesenska kolekcija vključuje majico s sloganom »Rojen za neposlušnost« oziroma drugače rečeno rojen za kršenje pravil. »Največji upor ni več boj proti sistemu, temveč zavračanje biti del njega. Ko vse zahteva poslušnost, je odgovor: ironija, svoboda in odnos do sveta, da si to, kar si,« poudarjajo pri omenjeni modni znamki.

Vivian Wilson, fotografija je nastala februarja letos med Guccijevo modno revijo v Milanu, je pred leti dejala, da ne želi več biti povezana z očetom. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Dvaindvajsetletna ameriška manekenka in spletna osebnost je za revijo People povedala, da se ji zdi pomembno, da se spopade z vplivom umetne inteligence na modno industrijo, »saj jemlje delovna mesta nadarjenim ustvarjalcem, hkrati pa škoduje okolju«. Prepričana je tudi, da umetna inteligenca umetnost, skozi katero se izražajo čustva, nadomesti s plagiatorskimi barvami in oblikami. Torej, ​​umetna inteligenca ne more izraziti pristnih čustev.

V oglasu so roboti povsem nemočni. FOTO: Desigual

Z očetom sta sicer že dlje na bojni nogi. In to sta pred dvema letoma tudi jasno povedala vsem uporabnikom omrežja X. Wilsonova je takrat svojega očeta označila za »blodnjavega in umazanega malega kontrolorja«. Dosledno je vztrajala, da je finančno neodvisna od očeta. Musk pa je po drugi strani večkrat zavrnil priznanje transspolne identitete svoje hčerke. Ustanovitelj Tesle je javno dejal, da njegov otrok »ni deklica« in da je »mrtva, ubita zaradi virusa prebujene misli«. Manekenka se je namreč rodila leta 2004 kot dvojček Xavier (z bratom Griffinom). Pri 16 letih si je spremenila ime, razkrila svojo transseksualnost in začela hormonsko terapijo. Leta 2022 je Wilsonova na sodišču vložila prošnjo za spremembo priimka, s katero je sporočila, da noče »biti v nobenem sorodu s svojim biološkim očetom«. V intervjuju za Teen Vogue leta 2025 je Muska opisala kot pogosto odsotnega, hladnega in brezbrižnega v njenem otroštvu. Musk je te trditve zanikal.