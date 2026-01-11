  • Delo d.o.o.
DRAŽBA

Na dražbi bivši avto Roda Stewarta, gre za redek lamborghini, na svetu jih je le 150

Pevec ga je imel v lasti več kot 25 let.
Kupil ga je med turnejo po Avstraliji. FOTO: Profimedia
Kupil ga je med turnejo po Avstraliji. FOTO: Profimedia
A. J.
 11. 1. 2026 | 05:25
 11. 1. 2026 | 08:44
2:37
Rdeči lamborghini countach iz leta 1977, ki je bil dolga leta v lasti glasbenika Roda Stewarta, gre 23. januarja na dražbo pri RM Sotheby's v Arizoni v ZDA. Dražbena hiša pričakuje, da bo za športni avto iztržila nekje med 577.100 in 750.200 evri, torej vsaj približno toliko kot 11. julija 2024, ko je bil prodan na platformi Bring a Trailer. Takrat je kupec zanj odštel 657.000 evrov. Ker gre za prestižen, zbirateljski avtomobil, kakršnih je na svetu le 150, upajo, da se bo cena bolj približala zgornji meji. Stewart je avto, ki doseže hitrost do 299 km/h, oboževal.

Osemdesetletni Stewart je velik ljubitelj športnih avtomobilov. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Osemdesetletni Stewart je velik ljubitelj športnih avtomobilov. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

V lasti ga je imel več kot 25 let. Kupil ga je med turnejo v Avstraliji, ga prepeljal v ZDA in predelal po svoje. Razširil je karoserijo, dodal nove spojlerje in snemljivo streho. Avto ni postal klasični kabriolet, saj se streha ne odpira na pritisk, ga je bilo pa mogoče predelati v zimsko ali poletno različico. Namestitve volana, ki je v skladu z avstralskimi prometnimi pravili na desni, ni preurejal. Avto je leta 1987 pripeljal v Združeno kraljestvo. Zvezdnik se je od njega poslovil leta 2002.

Stewart je velik ljubitelj športnih avtomobilov in jih ima celo zbirko. V eni od objav na družbenih omrežjih novembra 2024 je zapisal, da so njegovi avtomobili zanj prava umetniška dela. Takrat je tudi razkril, da razmišlja o prodaji zbirke zaradi nadležnih lukenj na cestah. Slednje so mu delale sive lase že dve leti prej: »Popravljam ulico blizu doma, ker se nikomur ne da. Ljudem razbija avtomobile … Moj ferrari sploh ne more čez,« se je pritoževal. Stewart je imel skozi leta v lasti še precej drugih izjemnih avtomobilov. V njegovem voznem parku sta se med drugim lesketala ferrari enzo, izjemno redek in cenjen model, eden od 400 primerkov, in laferrari, hiperavto, ki naj bi bil vreden več milijonov evrov. Za udobnejše vožnje je uporabljal rolls-roycea ghost EWB (2013).

Dražbena hiša pričakuje, da bo zanj iztržila med 577.100 in 750.200 evri.

