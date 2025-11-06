Na gradu Windsor David Beckham jokal od sreče: »Bolje ne more biti«

Britanski kralj Karel III. je v torek na gradu Windsor v viteza povišal enega najslavnejših britanskih nogometašev Davida Beckhama, s čimer je priznal njegov večdesetletni prispevek k športu in dobrodelnosti. Petdesetletni nekdanji kapetan angleške nogometne reprezentance je čast prejel v kraljevi rezidenci, več kot 20 let zatem, ko mu je kraljica Elizabeta II. podelila red britanskega imperija (OBE) za njegov prispevek k nogometu.

Beckham, veliki občudovalec kraljeve družine, je nosil obleko, ki jo je oblikovala njegova žena Victoria Beckham, modna oblikovalka in nekdanja članica pop skupine Spice Girls; s tem, ko je David Beckham prejel naziv sir, je tudi Victoria prejela naziv lady. Med slovesnostjo sta z nasmejanim kraljem na kratko izmenjala nekaj besed.

David Beckham je nosil obleko, ki jo je oblikovala njegova soproga Victoria. FOTO: Andrew Matthews/AFP/Reuters

Beckham je po dogodku novinarjem povedal, da je jokal, ko je izvedel, da mu bo podeljen viteški naziv. »To je tako velik in poseben trenutek za našo družino,« je dejal in se pošalil, da ga ne bi prav nič motilo, če bi ga otroci klicali sir očka.

»Zelo sem ponosen, da sem prejel tako posebno čast. Odraščal sem v zelo skromnem okolju v londonskem East Endu in vedno sem si želel postati profesionalni nogometaš. In zdaj stojim tukaj na gradu Windsor z najpomembnejšim monarhom na svetu. Bolje ne more biti,« je ganjeno povedal novinarjem.

Iz East Enda v svet

David Beckham je v angleški premier ligi debitiral za Manchester United leta 1995, dve leti zatem, ko se je klubu pridružil kot pripravnik. S klubom je osvojil šest ligaških naslovov, dva pokala FA in ligo prvakov, preden je igral za Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan in Paris Saint-Germain. Upokojil se je leta 2013 s 115 nastopi za angleško reprezentanco.

Beckham, znan po svojih natančnih prostih strelih in podajah, je tudi eden komercialno najuspešnejših športnikov svojega časa. Sodeloval je z blagovnimi znamkami, kot so Adidas, Armani, Boss, H&M, Hampshire in Pepsi, od leta 2005 pa je Unicefov ambasador dobre volje. Po podatkih časopisa Sunday Times iz leta 2025 imata Beckham in njegova žena skupno premoženje v višini pol milijarde funtov (568 milijonov evrov).

Že dolgo izraža občudovanje do kraljeve družine in se označuje za velikega rojalista. Leta 2022 je več kot 12 ur stal v vrsti, da bi se poklonil pokojni kraljici Elizabeti II. v Westminster Hallu, in pri tem zavrnil ponudbe, da bi preskočil vrsto. »Odraščal sem v rojalistični družini,« je tedaj povedal za ITV.

Sir David Beckham s soprogo Victorio in starši Tedom in Sandro po imenovanju za viteza FOTO: Andrew Matthews/AFP

»Če bi bili moji stari starši še živi, vem, da bi si želela biti tukaj.« Udeležil se je tako poroke princa Williama s Kate Middleton leta 2011 kot poroke princa Harryja z Meghan Markle leta 2018. Beckham je razvil tudi osebni odnos s kraljem Karlom III., saj imata obojestransko zanimanje za vrtnarjenje. Lani je bil imenovan za ambasadorja kraljeve fundacije, ki podpira izobraževanje in trajnostne pobude.

Beckham se je leta 1999 poročil z Victorio Adams, znano kot Posh Spice iz razvpite pop skupine Spice Girls; imata štiri otroke. O svojem odnosu sta spregovorila v dveh Netflixovih dokumentarnih filmih. Serija se je dotaknila pritiskov slave, družinskih napetosti in izzivov, s katerimi sta se soočala med Beckhamovo nogometno kariero, vključno s špekulacijami v tabloidih in časom, preživetim narazen zaradi njegovih mednarodnih prestopov. Svojo družino je opisal kot svoj največji dosežek.