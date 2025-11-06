  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VITEŠKI NAZIV

Na gradu Windsor David Beckham jokal od sreče: »Bolje ne more biti«

Britanski kralj Karel III. je nogometnega asa povišal v viteza. Eden komercialno najuspešnejših športnikov svojega časa.
Sliko z dogodka je objavil na svojem profilu na Instagramu. FOTO: Instagram/@davidbeckham

Sliko z dogodka je objavil na svojem profilu na Instagramu. FOTO: Instagram/@davidbeckham

David Beckham je nosil obleko, ki jo je oblikovala njegova soproga Victoria. FOTO: Andrew Matthews/AFP/Reuters

David Beckham je nosil obleko, ki jo je oblikovala njegova soproga Victoria. FOTO: Andrew Matthews/AFP/Reuters

Sir David Beckham s soprogo Victorio in starši Tedom in Sandro po imenovanju za viteza FOTO: Andrew Matthews/AFP

Sir David Beckham s soprogo Victorio in starši Tedom in Sandro po imenovanju za viteza FOTO: Andrew Matthews/AFP

Sliko z dogodka je objavil na svojem profilu na Instagramu. FOTO: Instagram/@davidbeckham
David Beckham je nosil obleko, ki jo je oblikovala njegova soproga Victoria. FOTO: Andrew Matthews/AFP/Reuters
Sir David Beckham s soprogo Victorio in starši Tedom in Sandro po imenovanju za viteza FOTO: Andrew Matthews/AFP
S. I.
 6. 11. 2025 | 07:39
3:56
A+A-

Britanski kralj Karel III. je v torek na gradu Windsor v viteza povišal enega najslavnejših britanskih nogometašev Davida Beckhama, s čimer je priznal njegov večdesetletni prispevek k športu in dobrodelnosti. Petdesetletni nekdanji kapetan angleške nogometne reprezentance je čast prejel v kraljevi rezidenci, več kot 20 let zatem, ko mu je kraljica Elizabeta II. podelila red britanskega imperija (OBE) za njegov prispevek k nogometu.

Beckham, veliki občudovalec kraljeve družine, je nosil obleko, ki jo je oblikovala njegova žena Victoria Beckham, modna oblikovalka in nekdanja članica pop skupine Spice Girls; s tem, ko je David Beckham prejel naziv sir, je tudi Victoria prejela naziv lady. Med slovesnostjo sta z nasmejanim kraljem na kratko izmenjala nekaj besed.

David Beckham je nosil obleko, ki jo je oblikovala njegova soproga Victoria. FOTO: Andrew Matthews/AFP/Reuters
David Beckham je nosil obleko, ki jo je oblikovala njegova soproga Victoria. FOTO: Andrew Matthews/AFP/Reuters

Beckham je po dogodku novinarjem povedal, da je jokal, ko je izvedel, da mu bo podeljen viteški naziv. »To je tako velik in poseben trenutek za našo družino,« je dejal in se pošalil, da ga ne bi prav nič motilo, če bi ga otroci klicali sir očka.

»Zelo sem ponosen, da sem prejel tako posebno čast. Odraščal sem v zelo skromnem okolju v londonskem East Endu in vedno sem si želel postati profesionalni nogometaš. In zdaj stojim tukaj na gradu Windsor z najpomembnejšim monarhom na svetu. Bolje ne more biti,« je ganjeno povedal novinarjem.

Iz East Enda v svet

David Beckham je v angleški premier ligi debitiral za Manchester United leta 1995, dve leti zatem, ko se je klubu pridružil kot pripravnik. S klubom je osvojil šest ligaških naslovov, dva pokala FA in ligo prvakov, preden je igral za Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan in Paris Saint-Germain. Upokojil se je leta 2013 s 115 nastopi za angleško reprezentanco.

Beckham, znan po svojih natančnih prostih strelih in podajah, je tudi eden komercialno najuspešnejših športnikov svojega časa. Sodeloval je z blagovnimi znamkami, kot so Adidas, Armani, Boss, H&M, Hampshire in Pepsi, od leta 2005 pa je Unicefov ambasador dobre volje. Po podatkih časopisa Sunday Times iz leta 2025 imata Beckham in njegova žena skupno premoženje v višini pol milijarde funtov (568 milijonov evrov).

Že dolgo izraža občudovanje do kraljeve družine in se označuje za velikega rojalista. Leta 2022 je več kot 12 ur stal v vrsti, da bi se poklonil pokojni kraljici Elizabeti II. v Westminster Hallu, in pri tem zavrnil ponudbe, da bi preskočil vrsto. »Odraščal sem v rojalistični družini,« je tedaj povedal za ITV.

Sir David Beckham s soprogo Victorio in starši Tedom in Sandro po imenovanju za viteza FOTO: Andrew Matthews/AFP
Sir David Beckham s soprogo Victorio in starši Tedom in Sandro po imenovanju za viteza FOTO: Andrew Matthews/AFP

»Če bi bili moji stari starši še živi, vem, da bi si želela biti tukaj.« Udeležil se je tako poroke princa Williama s Kate Middleton leta 2011 kot poroke princa Harryja z Meghan Markle leta 2018. Beckham je razvil tudi osebni odnos s kraljem Karlom III., saj imata obojestransko zanimanje za vrtnarjenje. Lani je bil imenovan za ambasadorja kraljeve fundacije, ki podpira izobraževanje in trajnostne pobude.

Beckham se je leta 1999 poročil z Victorio Adams, znano kot Posh Spice iz razvpite pop skupine Spice Girls; imata štiri otroke. O svojem odnosu sta spregovorila v dveh Netflixovih dokumentarnih filmih. Serija se je dotaknila pritiskov slave, družinskih napetosti in izzivov, s katerimi sta se soočala med Beckhamovo nogometno kariero, vključno s špekulacijami v tabloidih in časom, preživetim narazen zaradi njegovih mednarodnih prestopov. Svojo družino je opisal kot svoj največji dosežek.

Zelo sem ponosen, da sem prejel tako posebno čast.

Več iz teme

David BeckhamKarel III.nogometbritanski dvormonarhijaViteški naziv
ZADNJE NOVICE
07:52
Bulvar  |  Domači trači
DOMAČA ŽIVAL

Tina Gaber presrečna! Z Robertom sta domov pripeljala posvojenčka, čestitke dežujejo (VIDEO)

Njuna odločitev je ganila številne Slovence, ki so jima na družbenih omrežjih čestitali za toplo in srčno gesto.
6. 11. 2025 | 07:52
07:50
Šport  |  Športni trači
VINKO BOGATAJ

Legenda skakalnega športa tudi izjemen slikar samouk (FOTO)

Nekdanji reprezentant v smučarskih skokih je mojster naivne umetnosti. Planiški starter se je udeležil prestižnega likovnega tabora v Trebnjem.
Drago Perko6. 11. 2025 | 07:50
07:39
Bulvar  |  Tuji trači
VITEŠKI NAZIV

Na gradu Windsor David Beckham jokal od sreče: »Bolje ne more biti«

Britanski kralj Karel III. je nogometnega asa povišal v viteza. Eden komercialno najuspešnejših športnikov svojega časa.
6. 11. 2025 | 07:39
07:30
Novice  |  Slovenija
HARMONIKA IN VONJ PO SVINJSKI MASTI

V Hrastovljah domačini ohranjajo stare običaje ob prazniku svetega Martina (FOTO)

Martinovanju pravijo martinja, svinjska mast pa je zanje obvezna začimba.
Janez Mužič6. 11. 2025 | 07:30
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ta čokoladni mousse s kakijem bo postal jesenska senzacija – narejen brez jajc! (VIDEO)

Kremast čokoladni mousse s kakijem je popolna jesenska sladica – razkošna, lahka in polna toplih okusov čokolade in sadne svežine.
Odprta kuhinja6. 11. 2025 | 07:30
07:29
Šport  |  Tekme
KOŠARKA

Dončić slavil, a za las ob trojni dvojček

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za zmago kalifornijske ekipe prispeval 35 točk
6. 11. 2025 | 07:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam pljujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam pljujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki