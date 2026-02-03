Na hišo Zdravka Čolića odvrgli bombo, sosede pretresla »strašna detonacija«

Srbski portal Telegraf poroča, da je bilo na vilo pevca Zdravka Čolića v beograjskem naselju Dedinje odvrženo eksplozivno telo. Sprva so navajali, da pevca ob eksploziji najverjetneje ni bilo doma, zdaj pa isti vir piše drugače: po »najnovejših informacijah« naj bi bili v hiši v času eksplozije Zdravko Čolić, žena Sandra in hči Lara. Uradne potrditve o tem, kdo je bil v objektu, za zdaj ni.

Po poročanju s terena so policija, tožilstvo in forenziki še vedno na kraju dogodka, ogled pa naj bi vodil tožilec Višjega javnega tožilstva v Beogradu. Dostop do ulice so policisti blokirali, preiskovalci pa poskušajo z ostankov naprave zavarovati morebitne sledi, med drugim tudi DNK. Sosedje naj bi opisovali zelo močan pok, zaradi katerega so se v ulici sprožili alarmi na avtomobilih, deli naprave pa naj bi odleteli več deset metrov naokoli.

Tudi ocene škode so se po navedbah srbskih medijev spremenile. Čeprav so prve informacije govorile o manjši škodi, naj bi nove ugotovitve z ogleda pokazale precej hujše stanje: poškodovani naj bi bili fasada in masivna ograja, drobci pa naj bi dosegli tudi prostor, kjer so bila parkirana vozila. Neuradno se omenja, da so bila na več luksuznih avtomobilih na dvorišču in pred njim razbita stekla, karoserije pa naj bi bile poškodovane zaradi drobcev.

Dedinje sicer veljajo za eno najbolj elitnih in dragih beograjskih sosesk, kjer živijo diplomati, poslovneži in druge znane osebnosti. Natančna vrednost Čolićeve nepremičnine ni znana, mediji pa jo zaradi lokacije in značilnosti naselja umeščajo med večmilijonske. Kdo stoji za napadom in kaj je bil motiv, za zdaj ni znano. Srbski mediji še poročajo, da policija pregleduje posnetke nadzornih kamer z vile in iz okolice ter da preiskovalci preverjajo možnost, da napadalec ni deloval sam, in naj bi ga v bližini čakal pomočnik. Vse navedene informacije so za zdaj še neuradne, preiskava pa še poteka.