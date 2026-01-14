  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRIDOBITEV

Na obzorju nov škandal? Princ William zaposlil agentko za krizno komuniciranje

Valižanska princ in princesa sta v svojo ekipo pozdravila izkušeno strokovnjakinjo.
FOTO: Pool Via Reuters
FOTO: Pool Via Reuters
M. Fl.
 14. 1. 2026 | 09:00
2:58
A+A-

Kate Middleton in princ William sta v svojo ekipo pozdravila agentko za krizno komuniciranje Lizo Ravenscroft. Strokovnjakinja za odnose z javnostmi prihaja iz vrhunske PR skupine Edelman in obvlada veščine, ki bi lahko bile ob trenutnih nemirih, povezanih predvsem z Williamovim stricem, princem Andrewom Mountbatten-Windsorjem, pa tudi selitvijo družine Wales in nedavnih ugibanjih ob rojstnem dnevu princese Kate, ko ji, za razliko od prejšnjih let, mož ni voščil na družbenih omrežjih in s tem vzbudil nova ugibanja o morebitnih težavah v odnosu, koristne za družino. Na svojem LinkedIn profilu Ravenscroftova navaja, da vodi britansko ekipo, ki strankam svetuje v okviru kompleksnega okolja tveganj in aktualnih kriz.

Skupino Edelman v Veliki Britaniji vodi Julian Payne, nekdanji kraljevski tiskovni predstavnik kralja Karla. Po poročanju časopisa Mail on Sunday, ki je razkril novico o novi zaposlitvi valižanskega princa in princese, naj bi Ravenscroftovo kraljevim priporočal sam Payne. »Najbrž ni naključje, da je v obdobju nemirov ključno vlogo v pisarni Kate in Williama prevzela ena njegovih najbolj izkušenih in cenjenih članic osebja,« je vir povedal za omenjeni medij. People sicer poroča, da se Ravenscroftova pridružuje pisarni Williama in Kate v vlogi, ki ni osredotočena na krize, temveč na vsakodnevne stike z mediji. Skrbela bo za odnose z novinarji in medijsko pokritost članov kraljeve družine.

Zaposlitev nastopa v času posledic škandalov, povezanih predvsem z Williamovim stricem, nekdanjim princem Andrewom. Ta naj bi kmalu zapustil svoj dom Royal Lodge, kjer je živel več kot dve desetletji, in se preselil v zasebno rezidenco na posestvu Sandringham. Andrew je bil oktobra lani zaradi povezav z Jeffreyjem Epsteinom prisiljen odpovedati dolgoročni najem, izgubil je vse kraljeve nazive in odlikovanja. Selitev je ob podpori princa Williama zapovedal sam kralj. 

Zvesto osebje in spremembe

William in Kate imata sicer več dolgoletnih članov osebja, vendar se sta julija 2025 poslovila od ključne članice gospodinjstva, Natashe Archer. Po 15 letih predanega dela kot osebna pomočnica valižanske princese je zapustila palačo in ustanovila zasebno svetovalno podjetje. Archerjeva se je v vlogi osebne asistentke Kate in Williama osebju pridružila leta 2010 ter je sčasoma postala pomemben del princesinega notranjega kroga. Nazadnje je bila višja osebna pomočnica princa in princese Walesa. Ob prehodu iz starega v novo leto  je par za dolgoletno zvestobo nagradil svojo varuško, ki družino spremlja že od osmega meseca princa Georgea, Mario Teresa Turrion Borrallo, ki je od kralja Karla je prejela srebrno medaljo Kraljevskega viktorijanskega reda.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
NI POPOLNA

Nadležna navada, s katero Kate Middleton ogroža družino

Za brezhibno eleganco in mirnostjo, ki ju kaže pred kamerami, princesa Walesa skriva skoraj simpatično slabost.
12. 1. 2026 | 06:00
Bulvar  |  Tuji trači
ODNOSI V SOSESKI

Ogorčenje: od Kate Middleton in princa Williama zahtevajo opravičilo

Selitev princa Williama in Kate Middleton v zgodovinski Forest Lodge naj bi pomenila nov začetek, vendar so strogi varnostni ukrepi okoli posestva med sosedi povzročili veliko slabe volje.
30. 12. 2025 | 09:40
Bulvar  |  Tuji trači
VOŠČILO

Posnetek Kate Middleton sprožil polemike: se izogiba fotografom?

Valižanska princ in princesa sta objavila božično voščilnico.
19. 12. 2025 | 09:00

Več iz teme

prince williamprinc Williamkraljeva družinaKate Middletonbritanska kraljeva družinaodnosi z javnostmi
ZADNJE NOVICE
09:22
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILSKI TRG

Lani več elektrificiranih avtomobilov

Bencinski pogon je še vedno daleč pred vsemi, a je lani nekaj tržnega deleža izgubil, enako velja za dizelski motor.
Gašper Boncelj14. 1. 2026 | 09:22
09:10
Novice  |  Svet
NA HAVAJIH

Peklenska predstava za turiste

Vulkan Kilauea na Havajih že več kot leto dni redno bruha lavo in privablja obiskovalce.
14. 1. 2026 | 09:10
09:03
Novice  |  Svet
POSNETEK, KI BURI AMERIKO

Donald Trump izgubil živce in pokazal sredinec (VIDEO)

Ameriški predsednik je med obiskom Fordove tovarne v Michiganu gesto pokazal protestniku.
14. 1. 2026 | 09:03
09:00
Bulvar  |  Suzy
ZAROČENA

Damiano David in Dove Cameron zaročena po dveh letih zveze (Suzy)

Sedaj sta na družbenih omrežjih objavila več fotografij, na katerih izstopa pomenljiv nakit.
14. 1. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
PRIDOBITEV

Na obzorju nov škandal? Princ William zaposlil agentko za krizno komuniciranje

Valižanska princ in princesa sta v svojo ekipo pozdravila izkušeno strokovnjakinjo.
14. 1. 2026 | 09:00
08:39
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
NI BIL NA POVODCU

Nevarni pes Oli najprej pokončal mačko, zdaj raztrgal ljubkega Fendija

Žalostni incident na Koroškem se je zgodil na zadnji dan minulega leta.
14. 1. 2026 | 08:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki