Na obzorju nov škandal? Princ William zaposlil agentko za krizno komuniciranje

Kate Middleton in princ William sta v svojo ekipo pozdravila agentko za krizno komuniciranje Lizo Ravenscroft. Strokovnjakinja za odnose z javnostmi prihaja iz vrhunske PR skupine Edelman in obvlada veščine, ki bi lahko bile ob trenutnih nemirih, povezanih predvsem z Williamovim stricem, princem Andrewom Mountbatten-Windsorjem, pa tudi selitvijo družine Wales in nedavnih ugibanjih ob rojstnem dnevu princese Kate, ko ji, za razliko od prejšnjih let, mož ni voščil na družbenih omrežjih in s tem vzbudil nova ugibanja o morebitnih težavah v odnosu, koristne za družino. Na svojem LinkedIn profilu Ravenscroftova navaja, da vodi britansko ekipo, ki strankam svetuje v okviru kompleksnega okolja tveganj in aktualnih kriz.

Skupino Edelman v Veliki Britaniji vodi Julian Payne, nekdanji kraljevski tiskovni predstavnik kralja Karla. Po poročanju časopisa Mail on Sunday, ki je razkril novico o novi zaposlitvi valižanskega princa in princese, naj bi Ravenscroftovo kraljevim priporočal sam Payne. »Najbrž ni naključje, da je v obdobju nemirov ključno vlogo v pisarni Kate in Williama prevzela ena njegovih najbolj izkušenih in cenjenih članic osebja,« je vir povedal za omenjeni medij. People sicer poroča, da se Ravenscroftova pridružuje pisarni Williama in Kate v vlogi, ki ni osredotočena na krize, temveč na vsakodnevne stike z mediji. Skrbela bo za odnose z novinarji in medijsko pokritost članov kraljeve družine.

Zaposlitev nastopa v času posledic škandalov, povezanih predvsem z Williamovim stricem, nekdanjim princem Andrewom. Ta naj bi kmalu zapustil svoj dom Royal Lodge, kjer je živel več kot dve desetletji, in se preselil v zasebno rezidenco na posestvu Sandringham. Andrew je bil oktobra lani zaradi povezav z Jeffreyjem Epsteinom prisiljen odpovedati dolgoročni najem, izgubil je vse kraljeve nazive in odlikovanja. Selitev je ob podpori princa Williama zapovedal sam kralj.

Zvesto osebje in spremembe

William in Kate imata sicer več dolgoletnih članov osebja, vendar se sta julija 2025 poslovila od ključne članice gospodinjstva, Natashe Archer. Po 15 letih predanega dela kot osebna pomočnica valižanske princese je zapustila palačo in ustanovila zasebno svetovalno podjetje. Archerjeva se je v vlogi osebne asistentke Kate in Williama osebju pridružila leta 2010 ter je sčasoma postala pomemben del princesinega notranjega kroga. Nazadnje je bila višja osebna pomočnica princa in princese Walesa. Ob prehodu iz starega v novo leto je par za dolgoletno zvestobo nagradil svojo varuško, ki družino spremlja že od osmega meseca princa Georgea, Mario Teresa Turrion Borrallo, ki je od kralja Karla je prejela srebrno medaljo Kraljevskega viktorijanskega reda.