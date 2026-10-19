Na pogreb prišel le sin

Nemški gledališki in filmski igralec Klaus Kinski bi včeraj praznoval stoti rojstni dan. Legendarni igralec 20. stoletja, in hkrati eden najbolj čudaških in kontroverznih, je v svoji več desetletij dolgi karieri med letoma 1948 in 1989 nastopil v več kot 130 filmih, v katerih je igral vampirje, vizionarje in norce. Mnogi pa se ga več kot tri desetletja po njegovi smrti spominjajo tudi po njegovi temni strani, predvsem nekontroliranih izbruhih med snemanji, nastopi v gledališču in na nemški televiziji.

65 LET je dočakal.

Razvpit je bil po napornem značaju in psihičnih težavah: nekoč je recimo člane filmske ekipe napadel z mečem in jim grozil s smrtjo, poskusil je tudi narediti samomor. V zgodovino kinematografije se je Kinski vpisal skupaj z režiserjem Wernerjem Herzogom, s katerim sta posnela pet filmov: Aguirre, bič božji, Nosferatu: fantom noči, Woyzeck, Zelena kobra in Fitzcarraldo. Kinski se je o režiserju večkrat izrazil prezirljivo, njun manični odnos pa bi lahko najbolje opisali kot sovražna ljubezen.

Zlorabljal hčer

Klaus Kinski se je kot Klaus Günter Karl Nakszynski rodil 18. oktobra 1926 v Zoppotu v vzhodni Prusiji, današnjem Sopotu na Poljskem. Od leta 1931 je živel v Berlinu, med drugo svetovno vojno je bil angleški vojni ujetnik. Od leta 1946 je igral v berlinskih gledališčih, po letu 1948 je dobival manjše filmske vloge.

Kasneje je igral psihopate v kriminalkah po predlogah Edgarja Wallacea in snemal vesterne, akcijske filme in srhljivke, po letu 1970 je nastopal v francoskih filmih. Znan je tudi po svojih vlogah v nekaj špageti vesternih.

Nekoč je člane filmske ekipe napadel z mečem in jim grozil s smrtjo.

Imel je tri otroke iz treh različnih zakonov, Polo, Nastassjo in Nikolaja, vsi trije imajo igralsko kariero v Nemčiji in ZDA. Njegovo temno stran je več kot 20 let po njegovi smrti dodatno razkrila njegova najstarejša hči Pola, ki je leta 2013 izdala avtobiografijo z naslovom Kindermund, v kateri je danes 74-letnica razkrila, da jo je oče spolno zlorabljal več kot 14 let, od petega do 19. leta.

Vladal je kot despot

Da je kot despot vladal nad družino in da jo je nadlegoval, ko je bila stara štiri ali pet, je kasneje razkrila tudi danes 65-letna hčerka Nastassja, ikonična nemška igralka, ki je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja očarala svet z vlogo v filmu Tess, nagrajeno z zlatim globusom, in nepozabnim nastopom v kultni drami Paris, Texas.

Klaus Kinski je že leta 1975 izdal svojo avtobiografijo z naslovom Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund (Tako sem nor na tvoja jagodna usta), kjer je odkrito razkrival nekatere svoje slabe lastnosti.

Nastassja Kinski. FOTO: Shutterstock

Umrl je na svojem domu v kalifornijskem Lagunitasu 23. novembra 1991 za posledicami srčnega napada, star je bil 65 let. Njegov pepel so raztrosili v Tihi ocean. Od njegovih otrok se je pogreba udeležil le najmlajši sin Nikolaj.