Na poroki bivše žene: zvezdnik z dejanjem šokiral Hollywood

Igralec Tobey Maguire in Jennifer Meyer sta bila poročena devet let in imata dva otroka. Zdaj se je ona poročila s sinom nigerijskega milijarderja, razkošne poročne slovesnosti pa ni vodil nihče drug kot filmski Spiderman. Tobey Maguire je namreč manj kot mesec dni potem, ko je bila njuna ločitev uradno zaključena, na Havajih poročil bivšo ženo in njenega novega izbranca Geoffreya Ogunlesija.

Meyerjeva je znana oblikovalka nakita in lastnica blagovne znamke Jennifer Meyer Jewelry, ki jo obožujejo številni zvezdniki. Njen novi mož je sin nigerijskega milijarderja, odvetnika in investicijskega bankirja Adebaya Ogunlesija. Je tudi ustanovitelj in izvršni direktor podjetja The Ogunlesi Group, ki se ukvarja z upravljanjem karier v glasbeni in zabavni industriji, poroča revija People.

Meyerjeva in Maguire sta bila poročena devet let. Razšla sta se pred desetimi, zahtevo za ločitev vložila pred šestimi leti, postopek pa se je končal šele pred kratkim. Skupaj imata hčerko 19-letno hčerko Ruby Sweetheart in 17-letnega sina Otisa Tobiasa, ona ima z novim možem novorojeno hčerko. Očitno sta igralec in oblikovalka ostala v dobrih odnosih, razkošne poroke udeležili tudi vsi njuni otroci.

Med povabljenci so bili Rachel Zoe in Courteney Cox, pa tudi Leonardo DiCaprio z izbranko Vittorio Ceretti ter Jeff Bezos z ženo Lauren Sánchez Bezos. Nevesta je maja v pogovoru za revijo People zaradi njunega odnosa ter načina, kako delujejo kot razširjena družina, pohvalila nekdanjega moža in takrat še zaročenca. »Vsi skupaj potujemo. Vse praznike preživljamo skupaj. Skupaj praznujemo vsak rojstni dan. Maguire je čudovit oče. Čudovit nekdanji mož je. Geoff ga ima rad, on ima rad Geoffa. Zato vse preprosto deluje,« je takrat povedala.