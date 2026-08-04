Na poroki sta si zaželela Zdravka Čolića, ne boste verjeli, koliko stane minuta njegovega petja

Zdravko Čolić že desetletja velja za enega najbolj priljubljenih izvajalcev na Balkanu, mnogi ga opisujejo kot kulturni fenomen in enega najboljših vokalistov regije. Mnogi pa vedo tudi, da je 75-letnik precej težavna oseba, še posebej kar se tiče nastopanja. Legendarni pevec je znan po tem, da ga je izredno težko prepričati, da bi nastopil na kakšnem zasebnem dogodku, česar se njegovi glasbeni kolegi ne otepajo in z veseljem razveselijo kakšnega abrahamovca ali mladoporočenca. Za zadostno vsoto denarja, seveda.

No, te dni pa je uspešnemu in premožnemu srbskemu poslovnežu le uspelo prepričati Čolića, da je zapel zbranim na sinovi poroki v elitni beograjski restavraciji. Glasbenik pa za to ni zahteval le astronomskega zneska, imel je tudi precej zahtev, ki se jih ne bi sramovale niti največje svetovne dive. Tako je Čole, kot ga kličejo oboževalci, med drugim zahteval, da mu na dogodku postavijo oder, ni namreč želel, da se mu publika preveč približa. Ob tem zbranim ni dovolil, da sami izberejo pesmi, ki jih bo zapel, repertoar je imel določen vnaprej in od njega ni odstopal, prav tako se ni želel fotografirati s svati, mladoporočencema ali komer koli drugim.

Kaj pa cena? Za 45-minutni nastop je Zdravko Čolić računal 45.000 evrov, torej tisočaka na minuto! Kot piše portal Blic, je šlo za enega najdražjih nastopov v Srbiji, z njim pa je Čolić še nekoliko povečal svoje bogastvo, ki po navedbah nekaterih medijev znaša okrog 17 milijonov evrov.