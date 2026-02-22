Na prodaj je dom bobnarja Rolling Stonesov

Sredi valovitega podeželja v Devonu stoji posestvo, kjer je kar štiri desetletja živel in ustvarjal eden največjih bobnarjev v zgodovini rocka. Družina pokojnega člana skupine Rolling Stones Charlieja Wattsa prodaja njegovo dolgoletno domovanje – prestižno Halsdon House. In cena? Vrtoglavih 2,75 milijona evrov. Gre za izjemno podeželsko rezidenco z zaščitenim statusom, obdano s približno 55 hektarji zemljišča. Posestvo vključuje hleve, jahališča in spremljajoče objekte za konje, kar mu daje pridih tradicionalne angleške podeželske elegance. Nepremičninarji poudarjajo, da gre za redko kombinacijo zgodovinske arhitekture, zasebnosti in funkcionalnega konjeniškega kompleksa.

Watts, znan po svoji zadržanosti in uglajenosti, je bil pravo nasprotje stereotipnega rock zvezdnika. Namesto razkošnih vil v središčih svetovnih metropol je izbral mirno zavetje med griči in zelenjem. »Sovražim odhajanje od doma. Ljubim to, kar počnem, vendar bi bil vsak večer najraje doma,« je nekoč priznal. Hišo sta z ženo Shirley kupila leta 1983, potem ko sta jo opazila v reviji Country Life. Stoji na obrobju vasi Dolton in takoj jima je prirasla k srcu. Tam sta ostala do konca življenja. Charlie Watts je umrl avgusta 2021, star 80 let. Leto pozneje je v istem domu umrla tudi Shirley. Posestvo zdaj prek nepremičninske hiše Savills prodaja njuna hči Seraphina. Watts je bil član Rolling Stonesov od leta 1963 in je s svojo prepoznavno bobnarsko tehniko zaznamoval zlato obdobje skupine v poznih 60. in zgodnjih 70. letih. Albumi, kot so Beggars Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers in Exile on Main St., danes veljajo za vrhunec njihove ustvarjalnosti. Od najslavnejše rockerske zasedbe vseh časov še vedno živijo 82-letna Mick Jagger in Keith Richards ter 78-letni Ronnie Wood, ki kljub letom še vedno nastopajo. Najstarejši še živeči nekdanji član skupine je basist Bill Wyman, ki šteje 89 let. Medtem sta že dolgo pokojna ustanovni član Brian Jones, ki je umrl leta 1969 pri komaj 27 letih, in pianist Ian Stewart, ki je preminil leta 1985, star 47 let.

