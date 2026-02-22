  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UMRL PRED PETIMI LETI

Na prodaj je dom bobnarja Rolling Stonesov

Charlie Watts je živel v hiši na podeželju v Devonu. Hiša je obdana s 55 hektarji zemljišča.
Po koncertih je bila samotna hiša balzam za dušo. FOTO: Profimedia

Po koncertih je bila samotna hiša balzam za dušo. FOTO: Profimedia

Svojega malega kraljestva ni rad zapuščal. FOTO: Profimedia

Svojega malega kraljestva ni rad zapuščal. FOTO: Profimedia

Charlie je umrl leta 2021. FOTO: Ethan Miller/Reuters

Charlie je umrl leta 2021. FOTO: Ethan Miller/Reuters

Po koncertih je bila samotna hiša balzam za dušo. FOTO: Profimedia
Svojega malega kraljestva ni rad zapuščal. FOTO: Profimedia
Charlie je umrl leta 2021. FOTO: Ethan Miller/Reuters
A. J.
 22. 2. 2026 | 12:12
2:46
A+A-

Sredi valovitega podeželja v Devonu stoji posestvo, kjer je kar štiri desetletja živel in ustvarjal eden največjih bobnarjev v zgodovini rocka. Družina pokojnega člana skupine Rolling Stones Charlieja Wattsa prodaja njegovo dolgoletno domovanje – prestižno Halsdon House. In cena? Vrtoglavih 2,75 milijona evrov. Gre za izjemno podeželsko rezidenco z zaščitenim statusom, obdano s približno 55 hektarji zemljišča. Posestvo vključuje hleve, jahališča in spremljajoče objekte za konje, kar mu daje pridih tradicionalne angleške podeželske elegance. Nepremičninarji poudarjajo, da gre za redko kombinacijo zgodovinske arhitekture, zasebnosti in funkcionalnega konjeniškega kompleksa.

Posestvo vključuje hleve, jahališča in spremljajoče objekte za konje.

Watts, znan po svoji zadržanosti in uglajenosti, je bil pravo nasprotje stereotipnega rock zvezdnika. Namesto razkošnih vil v središčih svetovnih metropol je izbral mirno zavetje med griči in zelenjem. »Sovražim odhajanje od doma. Ljubim to, kar počnem, vendar bi bil vsak večer najraje doma,« je nekoč priznal. Hišo sta z ženo Shirley kupila leta 1983, potem ko sta jo opazila v reviji Country Life. Stoji na obrobju vasi Dolton in takoj jima je prirasla k srcu. Tam sta ostala do konca življenja. Charlie Watts je umrl avgusta 2021, star 80 let. Leto pozneje je v istem domu umrla tudi Shirley. Posestvo zdaj prek nepremičninske hiše Savills prodaja njuna hči Seraphina. Watts je bil član Rolling Stonesov od leta 1963 in je s svojo prepoznavno bobnarsko tehniko zaznamoval zlato obdobje skupine v poznih 60. in zgodnjih 70. letih. Albumi, kot so Beggars Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers in Exile on Main St., danes veljajo za vrhunec njihove ustvarjalnosti. Od najslavnejše rockerske zasedbe vseh časov še vedno živijo 82-letna Mick Jagger in Keith Richards ter 78-letni Ronnie Wood, ki kljub letom še vedno nastopajo. Najstarejši še živeči nekdanji član skupine je basist Bill Wyman, ki šteje 89 let. Medtem sta že dolgo pokojna ustanovni član Brian Jones, ki je umrl leta 1969 pri komaj 27 letih, in pianist Ian Stewart, ki je preminil leta 1985, star 47 let.

Svojega malega kraljestva ni rad zapuščal. FOTO: Profimedia
Svojega malega kraljestva ni rad zapuščal. FOTO: Profimedia

Charlie je umrl leta 2021. FOTO: Ethan Miller/Reuters
Charlie je umrl leta 2021. FOTO: Ethan Miller/Reuters

Več iz teme

Charlie Wattshišadomnepremičnineprodaja
ZADNJE NOVICE
12:12
Bulvar  |  Tuji trači
UMRL PRED PETIMI LETI

Na prodaj je dom bobnarja Rolling Stonesov

Charlie Watts je živel v hiši na podeželju v Devonu. Hiša je obdana s 55 hektarji zemljišča.
22. 2. 2026 | 12:12
11:58
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NENADNA SMRT

Potnica (45) v avtomobilu izgubila zavest, umrla v ambulanti: šokantno je zaradi česa

Truplo pokojnice so prepeljali v bolnišnico, kjer bo opravljena obdukcija.
22. 2. 2026 | 11:58
11:39
Novice  |  Svet
LADJA

Trump oznanil potezo, ki bo vznemirila Evropo: »Je že na poti!«

ZDA bodo na Grenlandijo poslale bolniško ladjo, tu je že prvi odziv Danske.
22. 2. 2026 | 11:39
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
OSTANKI POD NJIVAMI

Skrivnostna srednjeveška naselbina

Gutenwerd je pomemben v slovenskem in celo evropskem merilu, trg naj bi imel tri vzporedne ceste, domnevno naj bi bile tudi tri cerkve
Tanja Jakše Gazvoda22. 2. 2026 | 11:00
10:54
Bralci
ŠE VEDNO KRIZNE RAZMERE

Bralka Staša brez elektrike in ogorčena: »Koliko dni je še sprejemljivih? Kje je meja, ko to postane izredna situacija?«

Ekipe Elektra Maribor ob pomoči civilne zaščite in drugih tudi danes nadaljujejo sanacijo omrežja, po zadnjih podatkih je bilo brez elektrike predvsem na območjih Kozjaka, Slovenskih goric in Haloz še nekaj več kot 3000 odjemalcev.
22. 2. 2026 | 10:54
10:53
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČA

Jadralni padalec poletel z vzletišča Kal, nato trčil v drevo

Po doslej znanih podatkih njegovo življenje ni ogroženo.
22. 2. 2026 | 10:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki