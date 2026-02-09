»Na prvem zmenku zahtevam vpogled v stanje na računu«: ta izjava vplivnice Sofie razburkala splet

Sofia Franklyn je v eni od epizod svojega podkasta razkrila kontroverzno merilo pri zmenkih. Dejala je, da od potencialnih partnerjev želi vpogled v njihove finance, ker želi hoditi izključno z »bogatim moškim«. »Ne šalim se – zadnje tri moške, s katerimi sem hodila, sem že na prvem zmenku vprašala za podatke o njihovem bančnem računu,« je povedala.

Ko jo je gost podkasta vprašal, zakaj to počne, je odkrito odgovorila: »Zato, ker želim hoditi samo z bogatim moškim, ki ima denar. Imam službo. Zelo sem uspešna. Mislim, da imam vso pravico vprašati: ‘Živijo, ali sva na istem nivoju ali zapravljam svoj čas?’«

Njeno stališče je na TikToku sprožilo burne odzive. Sofia je posnetek pospremila z opisom: »Mislim, da sem samo učinkovita?« Kljub temu je bila večina uporabnikov ogorčena nad njenim kriterijem in so ji očitali, da je ljubezen pomembnejša od denarja.

»Ko govoriš s starejšim zakonskim parom, sploh ne govorita o denarju. Govorita o spominih, otrocih, vnukih, prijateljih, potovanjih, smešnih zgodbah«; »Lahko imam milijardo dolarjev, ampak če me to vpraša na prvem zmenku – grem in ne plačam večerje«; »Denar ne pomeni uspeha«; »Ali ljubezen in iskrena povezanost sploh še obstajata?« so le nekateri komentarji.

Po drugi strani nekateri menijo, da je pomembno, da sta partnerja na približno istem finančnem nivoju, saj naj bi bilo tako razmerje bolj enakovredno.

»Da, to je obvezno!«; »Moj zaročenec in jaz sva finančno izenačena. Če bi bila sama, bi iskala enako«; »Večinoma se strinjam z njo«; »Absolutno, 300-odstotno se strinjam! Zaslužiš moškega na istem nivoju«; »Isti nivo je danes bistvo. Ne izgubljam časa z moškimi, ki ne morejo plačati svojega dela«, pa so zapisali tisti, ki Sofio podpirajo.