Nadarjena glasbenica preminila pri 37 letih

Glasbeni svet žaluje za priljubljeno romunsko raperko Gianiino Gheorghiu, bolj znano pod umetniškim imenom Chica Con Canna, ki je umrla v 38. letu starosti. Novico o njeni prezgodnji smrti so na družbenih omrežjih delili njeni najbližji prijatelji in sodelavci, ki so jo opisali kot enega najbolj prodornih in iskrenih glasov tamkajšnje hip-hop scene. Njena tesna prijateljica Dana Marijuana je v čustvenem zapisu razkrila, da je Gianina izgubila dolgotrajen boj z odvisnostjo od alkohola. Čeprav uradni vzrok smrti še ni potrjen, naj bi bil za umetnico usoden srčni zastoj. Dana se je od prijateljice poslovila z besedami, da alkohol žal ni upošteval njenih številnih vrlin: »Bila je ženska z izjemnim talentom, najboljšim ženskim vokalom in interpretacijo v angleščini v svetu romunskega rapa. Imela je močan značaj, bila je velikodušna in srčna.«

Chica Con Canna je v svoji karieri sodelovala s številnimi znanimi imeni, kot so Tony Batrânu, Vladone in Mike Diamondz. Njen kolega Tonik Obiektiv je poudaril, da je bila Gianina unikatna umetnica, ki so jo mnogi poslušali, a le redki zares razumeli in cenili njeno globino. Prijatelji so napovedali, da bodo v njen spomin izdali glasbene projekte, ki so jih načrtovali skupaj, in tako ohranili njeno glasbeno zapuščino. Oboževalci se od pevke poslavljajo z izrazi globokega sožalja družini, hkrati pa poudarjajo, da je bila Gianina kljub svoji mladosti izjemno vplivna figura, ki bo v srcih ljubiteljev rapa ostala zapisana kot močna in nepozabna osebnost.