Najbogatejša igralka na svetu: bogatejša je od Cruisa in Pitta, a le redki poznajo njeno ime

Njeno premoženje presega tri milijarde dolarjev, ona se le redko pojavlja v javnosti, je pa Jami Gertz pred nedavnim storila izjemo in se udeležila gala večera v muzeju umetnosti County v Los Angelesu, ki sta mu z možem Tonyjem Resslerjem podarila neverjetnih 50 milijonov dolarjev. Zvezdnica kultnih filmov iz 80. let, kot sta Twister in Šestnajst svečk, je igranje že zdavnaj postavila na stranski tir, se posvetila humanitarnemu delu in vodenju NBA kluba Atlanta Hawks ter zgradila status ene najvplivnejših žensk v svetu športa in poslovanja.

Donacija v višini 50 milijonov dolarjev je družini zagotovila trajno mesto v zgodovini muzeja, saj so južno krilo novih galerij poimenovali Krilo družine Ressler. Gertzeva in njen mož, vpliven finančnik, sta klub Atlanta Hawks za 720 milijonov dolarjev kupila leta 2015. Ta poslovna odločitev je za igralko pomenila selitev v Georgio in dokončen odmik od Hollywooda, kar je opisala kot naraven trenutek za premor od igranja.

FOTO: Profimedia

Kljub ogromnemu bogastvu, ki ga imata danes, nekdanja igralka pogosto poudarja, da se je v moža zaljubila že leta 1986, ko še ni bil milijarder: »Vsi mislijo, da sem se poročila z bogatašem, a jaz sem plačala najino prvo hišo in prve skupne počitnice,« je izjavila ter tako razbila predsodke o svojem zakonu, ki traja od leta 1989. Danes kot mati štirih otrok in solastnica NBA kluba predstavlja spoj starega hollywoodskega glamurja in sodobne poslovne moči.

Gertzeva se je rodila leta 1965 v Chicagu in igralsko kariero začela že kot najstnica. Prve vidnejše vloge je dobila v seriji Square Pegs ter filmih Izgubljeni fantje, Manj kot nič in Twister. V osemdesetih in devetdesetih letih je nastopila v številnih filmih in serijah, vendar nikoli ni postala tipična hollywoodska superzvezdnica. Kljub temu je bila njena kariera stabilna in uspešna, zaslužek z igranjem pa pomemben že v zgodnjih fazah njenega življenja.

FOTO: Profimedia

Po poroki je začela poslovno sodelovati z možem, skupaj sta sprejemala velike poslovne odločitve. »Svojo donosno igralsko kariero sem postavila na stranski tir in se osredotočila na skupne naložbe s Tonyjem. Najina iznajdljivost in pripravljenost na tveganje sta nama omogočili, da sva skupaj zgradila bogastvo,« je pojasnila. Med najpomembnejšimi poslovnimi potezami izstopa nakup moštva Atlanta Hawks leta 2015 ter manjšinski deleži v MLB klubih Milwaukee Brewers in Los Angeles Dodgers, povzema T-portal.