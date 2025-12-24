  • Delo d.o.o.
PREGLED LETA

Najbolj brani članki leta 2025: zanimalo vas je, zakaj Barron Trump ne bo nikoli normalen in zakaj je tako visok

V rubriki tuji trači ste bralci spletnih Slovenskih novic radi prebirali vse v zvezi s prvo družino ZDA.
Družina Trump FOTO: Jim Watson/Afp
Družina Trump FOTO: Jim Watson/Afp
B. K. P.
 24. 12. 2025 | 18:00
6:13
A+A-

V letu, ki se izteka, ste bralci spletnih Slovenskih novic med drugim radi pokukali v življenja slavnih in bogatih, ki jih dnevno spremljamo v rubriki Tuji trači. Od vseh zvezdnikov, bolj ali manj znanih, pa so vas najbolj pritegnile zgodbe iz življenja družine Trump. Kako tudi ne, ko pa je aktualna prva dama Združenih držav Amerike naše gore list.

1. mesto: Besede njegove mame: Barron Trump ne bo nikoli normalen …

Od vseh člankov iz rubrike Tuji trači ste letos največkrat kliknili na tistega, v katerem smo pisali o Melanijinih besedah, ki jih je namenila najmlajšem sinu predsednika Donalda Trumpa Barronu Trumpu, namreč da je nanj zelo ponosna nanj in na njegovo pomoč očetu pri predvolilni kampanji. »Zelo sem ponosna nanj. Glede njegovega znanja, glede politike in svetovanja svojemu očetu. Ve, da mlajša generacija danes ne sedi več pred televizijo. Vsi so na tabličnih računalnikih, na telefonih in vsi poslušajo te podkaste in spremljajo pretočne vsebine,« je povedala Melania.

2. mesto: Znani voditelj po infarktu v komi, žena poziva prijatelje: »Obiščite ga, a pripravite se na šok«

V začetku aprila je regijo pretresla vest, da se znani hrvaški novinar in nekdanji televizijski voditelj po težkem srčnem infarktu bori za življenje. Robert Valdec je moral na operacijo, s katero so mu zdravniki sicer rešili življenje, žal pa ne za dolgo. V začetku septembra je padel v komo in deset dni pozneje umrl. Star je bil 62 let.

3. mesto: Kralj Karel izgublja bitko

Britanski kralj Karel III. preživlja težke trenutke. Najprej so mu odkrili raka na prostati, nato mu je skoraj vse letošnje leto težave povzročal brat Andrew, ki je šele konec oktobra dokončno izgubil vse, kar bi ga lahko povezovalo s kraljevo družino. Po tem, ko se je odrekel plemiškim nazivom in funkcijam, ostal mu je le še naziv princ, za katerega je verjel, da ga ne more izgubiti, saj je potomec nekdanje vladarice, pa se je zgodilo tudi to. Njegovi pretekli grehi, povezani z domnevnimi zlorabami mladoletnih deklet ter s prijateljevanjem z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom so mu zabili zadnji žebelj v krsto.

4. mesto: Janica Kostelić odprla dušo: »Nihče ni vedel, razen mene, ne brat, ne mama, ne oče ...«

Kljub temu da so minila že leta, odkar je smučke obesila na klin, zanimanje za eno najboljših smučark vseh časov ne pojenja. Ker se redko pojavlja v javnosti, seveda vse zanima, kaj se z njo in v njenem življenju dogaja, ko se le odloči za pogovor z novinarji. In tako je bilo tudi tokrat, ko je gostovala v eni od hrvaških oddaj ter med drugim razkrila skrivnost glede konca svoje kariere.

5. mesto: Donald Trump: »Barron je tako visok, ker je jedel samo hrano, ki jo je kuhala Melanijina mama«

Da se je članek iz začetka avgusta uvrstil tako zelo visoko, pravzaprav ni nobeno presenečenje. Jasno je namreč, da je bila Barronova babica, Melanijina mama, Slovenka, in vse nas zanima, ali imajo Američani radi slovensko hrano. No, Barron jo očitno obožuje, prav tako kot je oboževal pokojno Amalijo Knavs, o kateri ima sicer tudi Donald Trump same lepe besede in pohvale.

6. mesto: Bela hiša potrdila diagnozo: zdravstvena kriza Donalda Trumpa

Ameriški mediji so poleti navajali, da Donald Trump trpi za kroničnim venskim popuščanjem. Vest je v javnost prišla potem, ko so se vse pogosteje pojavljala vprašanja o njegovih zatečenih gležnjih in modricah na rokah, ki jih prekriva s temnim pudrom.

7. mesto: Ločitev Baracka Obame: oglasila se je domnevna ljubica

Ločitve ali samo namigovanja o njih, pa skoki čez plot in drugi škandali so vedno zanimivi, tudi zato, ker zvezdnike, za katere menimo, da imajo popolna življenja, naredijo bolj »človeške«, bolj podobne nam. Barack in Michele Obama sta dolgo veljala za enega najbolj trdnih parov, ki sta tudi po mnogo letih zakona in ob vseh pritiskih, ki jih je prineslo življenje na političnem parketu, delovala zaljubljeno in predvsem uigrano. Zato so mnoge presenetile govorice, da vse le ni tako popolno, kot se morda zdi na zunaj, ter da v zakonu Obamovih že dolgo škripa, tudi zaradi tretje osebe, ki naj bi bila za nameček še izredno priljubljena igralka.

8. mesto: Thompsonov koncert: gostinci na robu propada – eden izgubil 150 tisoč evrov!

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona je bil eden od letošnjih največjih in najbolj odmevnih dogodkov v regiji. Gre le za izredno kontroverznega pevca, pri nas so mu nastop pred leti celo prepovedali, njegovi slovenski oboževalci pa so pred meseci končno dobili priložnost, da rockerja slišijo tudi v živo. Organizacija zagrebškega koncerta je bil velik zaloga, tudi varnostni, čeprav je na koncu vse minilo precej mirno, ne pa tudi brez škandalov. Mnogo gostincev, ki so si obetali dober zaslužek s tem, ko so skrbeli, da obiskovalci niso bili lačni, predvsem pa žejni, se je obrisalo pod nosom, nemalo zlobnih jezikov pa se je obregnilo tudi ob cene vstopnic. Razkritje srbskih medijev glede slednjega vas je tako pritegnilo, da je članek pristal na devetem mestu najbolj branih tujih tračev letošnjega leta.

9. mesto: Tako je Thompsonu uspelo prodati 500.000 vstopnic? Vse je pricurljalo v javnost dan pred nastopom …

10. mesto: Znana pevka ima raka, zdaj poslala pretresljivo sporočilo: »To je moj zadnji koncert« (VIDEO)

Jessie J je imela vse življenje velike zdravstvene težave. Pri osmih letih so ji diagnosticirali Wolff-Parkinson-Whiteov sindrom, ki je povzročil možgansko kap, in nekaj časa so ji zdravniki govorili, da ne bo mogla nikoli imeti otrok, to pa ne pomeni, da se je slabe novice ne dotaknejo. Da boleha za rakom, je glasbenica letos delila z oboževalci na zanjo prav posebnem večeru.

Story
Logo
