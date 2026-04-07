  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ČOKOLADNI NAMAZ

Najbolj hecen posnetek dneva: ne boste verjeli, kaj so astronavti jedli na drugi strani Lune (VIDEO)

Med misijo Artemis II je v breztežnostnem prostoru lebdel kozarček Nutelle.
Nutella še nikoli ni bila tako daleč od doma. FOTO: zajem zaslona, zmrežje X
Nutella še nikoli ni bila tako daleč od doma. FOTO: zajem zaslona, zmrežje X
G. P.
 7. 4. 2026 | 11:25
2:38
A+A-

Med misijo Artemis II je kamera ujela posnetek, kako po vesoljski ladji lebdi kozarček priljubljenega čokoladnega namaza Nutella. Reklama naj ne bi bila namerna, saj lahko v posnetkih spremljamo lebdenje raznoraznih predmetov, je pa zagotovo legendarna.

Pripetljaj se je zgodil v kuhinjskem delu plovila, kjer je kozarček pač bil, ves čas pa je praktično poziral kameri. Etiketa je bila jasno vidna, a vse skupaj naj bi bilo res zgolj naključje. Posnetek se je v nekaj urah razširil po družbenih omrežjih in sprožil val navdušenja. Uporabniki so se šalili, da takšne promocije ne bi mogla zasnovati niti najboljša marketinška ekipa. »Najboljša brezplačna reklama v zgodovini,« je zapisal eden izmed njih, drugi pa dodal: »Nutella je pravkar dobila najboljšo možno reklamo – popolnoma zastonj!«

Med preletom Lune je bila posadka nedosegljiva 40 minut, zdaj se vračajo domov

Na viralni trenutek se je odzvala tudi sama blagovna znamka. Pri Nutelli so delili posnetek in zapisali: »V čast nam je, da smo potovali dlje kot katerikoli namaz v zgodovini. Širimo nasmehe na novih višinah.« V šalo se je vključil tudi Kennedy Space Center, ki je na omrežju X zapisal: »Uživamo v sladkih prigrizkih, medtem ko naša posadka Artemisa snema sladke fotografije Lune!« Vesoljska ladja je bila v času posnetka takrat oddaljena 406.771 kilometrov od Zemlje, kar je približno 6598 kilometrov več, kot je dosegla posadka Apollo 13.

Še nikoli ni bil človek tako daleč od doma, kot včeraj

Po načrtovanem 40-minutnem izpadu komunikacije, ko je plovilo Orion prešlo za temno stran Lune, je posadka ponovno vzpostavila stik z nadzorom misije. V tem času so bili astronavti najbolj izolirani ljudje v zgodovini človeštva, hkrati pa so se Luni približali na približno 4057 milj nad njenim površjem. Po ponovni vzpostavitvi komunikacije je sledil še nekaj izjemnih prizorov. Astronavti so bili priča redkemu sončnemu mrku, posneli fotografije Sončeve korone in več planetov med preletom.

Posadka se trenutno že vrača proti Zemlji. Pristanek kapsule v Tihem oceanu v bližini San Diega je predviden 10. aprila, devet dni po izstrelitvi s Floride. Na krovu so štirje astronavti: Reid Wiseman (poveljnik), Victor Glover (pilot) ter Christina Koch in Jeremy Hansen kot specialista misije.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki