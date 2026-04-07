Najbolj hecen posnetek dneva: ne boste verjeli, kaj so astronavti jedli na drugi strani Lune (VIDEO)

Med misijo Artemis II je kamera ujela posnetek, kako po vesoljski ladji lebdi kozarček priljubljenega čokoladnega namaza Nutella. Reklama naj ne bi bila namerna, saj lahko v posnetkih spremljamo lebdenje raznoraznih predmetov, je pa zagotovo legendarna.

Pripetljaj se je zgodil v kuhinjskem delu plovila, kjer je kozarček pač bil, ves čas pa je praktično poziral kameri. Etiketa je bila jasno vidna, a vse skupaj naj bi bilo res zgolj naključje. Posnetek se je v nekaj urah razširil po družbenih omrežjih in sprožil val navdušenja. Uporabniki so se šalili, da takšne promocije ne bi mogla zasnovati niti najboljša marketinška ekipa. »Najboljša brezplačna reklama v zgodovini,« je zapisal eden izmed njih, drugi pa dodal: »Nutella je pravkar dobila najboljšo možno reklamo – popolnoma zastonj!«

Na viralni trenutek se je odzvala tudi sama blagovna znamka. Pri Nutelli so delili posnetek in zapisali: »V čast nam je, da smo potovali dlje kot katerikoli namaz v zgodovini. Širimo nasmehe na novih višinah.« V šalo se je vključil tudi Kennedy Space Center, ki je na omrežju X zapisal: »Uživamo v sladkih prigrizkih, medtem ko naša posadka Artemisa snema sladke fotografije Lune!« Vesoljska ladja je bila v času posnetka takrat oddaljena 406.771 kilometrov od Zemlje, kar je približno 6598 kilometrov več, kot je dosegla posadka Apollo 13.

Še nikoli ni bil človek tako daleč od doma, kot včeraj

Po načrtovanem 40-minutnem izpadu komunikacije, ko je plovilo Orion prešlo za temno stran Lune, je posadka ponovno vzpostavila stik z nadzorom misije. V tem času so bili astronavti najbolj izolirani ljudje v zgodovini človeštva, hkrati pa so se Luni približali na približno 4057 milj nad njenim površjem. Po ponovni vzpostavitvi komunikacije je sledil še nekaj izjemnih prizorov. Astronavti so bili priča redkemu sončnemu mrku, posneli fotografije Sončeve korone in več planetov med preletom.

Posadka se trenutno že vrača proti Zemlji. Pristanek kapsule v Tihem oceanu v bližini San Diega je predviden 10. aprila, devet dni po izstrelitvi s Floride. Na krovu so štirje astronavti: Reid Wiseman (poveljnik), Victor Glover (pilot) ter Christina Koch in Jeremy Hansen kot specialista misije.