Najbolj seksi moški: prvič v zgodovini je naslov osvojil gej

Britanski igralec Jonathan Bailey je bil po izboru revije People razglašen za najbolj seksi moškega na svetu za leto 2025. Igralec, rojen leta 1988, je občinstvu znan po vlogi v novem filmu Jurski svet: Ponovno rojstvo.

Čeprav ima za sabo bogato kariero v televizijskih serijah, kot je Bridgerton, so prav njegovi najnovejši projekti močno povečali njegovo priljubljenost in bralci revije People so ga izbrali kot obraz prestižne izdaje ob 40. obletnici publikacije.

Bailey je tako prvi odkrito istospolno usmerjeni igralec, ki je prejel ta naziv. Sam pogosto govori o LGBT-skupnosti v zabavni industriji, ustanovil je tudi fundacijo The Shameless, ki podpira LGBT organizacije v Veliki Britaniji.

Pridružil se seznamu slavnih predhodnikov, kot so Patrick Dempsey, John Legend, Channing Tatum, Ryan Reynolds, Dwayne Johnson, Denzel Washington, David Beckham in Matthew McConaughey.

»V veliko čast mi je. Seveda sem neverjetno počaščen in hkrati je absurdno. To je bila skrivnost in resnično sem navdušen, da bodo moji prijatelji in družina končno izvedeli,« je povedal po javni razglasitvi.

Ko je ugibal o odzivu bližnjih, je dodal:

»Prepričan sem, da bodo navdušeni. A oni me resnično poznajo. Za podobo privlačnega moškega se skrivajo druge resnice, za katere oni vedo.

Vedno so poznali vse skrivnosti. Marsikateri prijatelj bo verjetno jezen, ker mu nisem povedal, nato pa bo kričal od sreče.«

Novico je delil med gostovanjem v večerni oddaji Jimmyja Fallona, kjer je na vprašanje o prestižnem naslovu šaljivo odgovoril:

»Upam, da me bodo od zdaj naprej vsi obravnavali drugače.« V istem pogovoru je razkril svoje prve simpatije:

»Rekel bi, da je bil to princ Eric iz Male morske deklice, pa tudi Trini iz Power Rangersov. Spomnim se, da sem, ko sem poskušal biti kot ona, po nesreči vrgel nekaj orodja čez ograjo,« je povedal igralec.