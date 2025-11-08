  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LENTA

Najbolj seksi moški: prvič v zgodovini je naslov osvojil gej

Bralci so izbrali svojega favorita.
FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
M. Fl.
 8. 11. 2025 | 13:25
2:17
A+A-

Britanski igralec Jonathan Bailey je bil po izboru revije People razglašen za najbolj seksi moškega na svetu za leto 2025. Igralec, rojen leta 1988, je občinstvu znan po vlogi v novem filmu Jurski svet: Ponovno rojstvo.

Čeprav ima za sabo bogato kariero v televizijskih serijah, kot je Bridgerton, so prav njegovi najnovejši projekti močno povečali njegovo priljubljenost in bralci revije People so ga izbrali kot obraz prestižne izdaje ob 40. obletnici publikacije.

Bailey je tako prvi odkrito istospolno usmerjeni igralec, ki je prejel ta naziv. Sam pogosto govori o LGBT-skupnosti v zabavni industriji, ustanovil je tudi fundacijo The Shameless, ki podpira LGBT organizacije v Veliki Britaniji.

Pridružil se seznamu slavnih predhodnikov, kot so Patrick Dempsey, John Legend, Channing Tatum, Ryan Reynolds, Dwayne Johnson, Denzel Washington, David Beckham in Matthew McConaughey.

»V veliko čast mi je. Seveda sem neverjetno počaščen in hkrati je absurdno. To je bila skrivnost in resnično sem navdušen, da bodo moji prijatelji in družina končno izvedeli,« je povedal po javni razglasitvi.

Ko je ugibal o odzivu bližnjih, je dodal:

»Prepričan sem, da bodo navdušeni. A oni me resnično poznajo. Za podobo privlačnega moškega se skrivajo druge resnice, za katere oni vedo.

Vedno so poznali vse skrivnosti. Marsikateri prijatelj bo verjetno jezen, ker mu nisem povedal, nato pa bo kričal od sreče.«

Novico je delil med gostovanjem v večerni oddaji Jimmyja Fallona, kjer je na vprašanje o prestižnem naslovu šaljivo odgovoril:

»Upam, da me bodo od zdaj naprej vsi obravnavali drugače.« V istem pogovoru je razkril svoje prve simpatije:

»Rekel bi, da je bil to princ Eric iz Male morske deklice, pa tudi Trini iz Power Rangersov. Spomnim se, da sem, ko sem poskušal biti kot ona, po nesreči vrgel nekaj orodja čez ograjo,« je povedal igralec.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
ISKRENO

Razmerje z Jennifer Aniston: »Trpel sem, fizično in čustveno.«

Terapevt in igralka sta v razmerju od poletja, Anistonova je njuno zvezo pretekli mesec potrdila na instagramu.
7. 10. 2025 | 13:25

Več iz teme

Velika Britanijarevija peoplenajbolj seksi moški
ZADNJE NOVICE
13:40
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STAR JE BIL 75 LET

Umrl legendarni filmski režiser, med drugim znan po filmu James Bond

Družina je v izjavi sporočila, da je filmski ustvarjalec umrl mirno v svojem domu.
8. 11. 2025 | 13:40
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
LENTA

Najbolj seksi moški: prvič v zgodovini je naslov osvojil gej

Bralci so izbrali svojega favorita.
8. 11. 2025 | 13:25
13:10
Lifestyle  |  Astro
ENERGIJSKA ZAŠČITA

Naša energija je dragocena, varujmo jo kot največji dar

Ko je notranja svetloba močna, se je tema ne more oprijeti.
8. 11. 2025 | 13:10
13:00
Bulvar  |  Suzy
VESNA MILEK V PALESTINI

V našo novinarko uperili avtomatsko orožje (Suzy)

Oddahnili smo si, ko se je novinarka časopisne hiše Delo varno vrnila v domovino po tem, ko je z zgodovinarjem Žigo Smoličem nenapovedano odpotovala v Palestino, da bi nam iz prve roke prenesla zgodbe ljudi pod okupacijo.
8. 11. 2025 | 13:00
12:51
Novice  |  Slovenija
ZNANOST

Veste, kateri državni praznik bomo v Sloveniji prvič praznovali v ponedeljek?

10. november bo odslej prav poseben dan.
8. 11. 2025 | 12:51
12:20
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SILOVIT POŽAR

Ognjeni pekel v skladišču zahteval šest življenj, ena oseba v bolnišnici (VIDEO)

Požar je uničil dve nadstropji skladišča.
8. 11. 2025 | 12:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki