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Najbolj škandalozne afere Hollywooda: zaradi soigralk so zapustili žene

Skrivne romance, strastne iskrice na filmskih prizoriščih in nepričakovane ločitve so leta polnile naslovnice časopisov.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 2. 11. 2026 | 06:00
6:41
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V Hollywoodu se je nemalokrat zgodilo, da se je namesto o filmski premieri veliko več govorilo o strastni aferi, ki se je razplamtela po ali na snemanju. Dogajalo se je tudi, da so znani igralci zapustili svoje dotedanje partnerke in začeli novo poglavje z drugo ljubeznijo. O katerih škandalih se je največ govorilo? Nekaj najbolj odmevnih niza stil.kurir.rs.

Brad Pitt in Angelina Jolie

Eden največjih škandalov v zgodovini Hollywooda. Brad Pitt je zaradi Angeline Jolie končal zakon z Jennifer Aniston. Vse naj bi se začelo s skrivno romanco med snemanjem kultnega filma Gospod in gospa Smith.

Nicole Kidman in Tom Cruise

O ločitvi Nicole Kidman in Toma Cruisa se je pogosto govorilo. Toda le redki se spomnijo, da je bil igralec, ko se je zbližal z avstralsko zvezdnico, še poročen z Mimi Rogers. Med snemanjem filma Dnevi grmenja so med njim in Nicole Kidman preskočile iskrice, kar je nazadnje dokončno končalo njegov prvi zakon.

Hugh Jackman in Sutton Foster

Hugh Jackman in Deborra-Lee Furness sta se po kar 27 letih zakona razšla. Kmalu zatem so v javnost pricurljale informacije, da je v igralčevem življenju že druga ženska. Šlo je za Sutton Foster, igralko, ki jo je spoznal med delom pri broadwayski predstavi The Music Man.

Ewan McGregor in Mary Elizabeth Winstead

Ewan McGregor se je med snemanjem serije Fargo zaljubil v 14 let mlajšo Mary Elizabeth Winstead. Manj kot leto pozneje je zapustil ženo Eve Mavrakis, s katero je bil poročen skoraj 23 let.

Blake Lively in Ryan Reynolds

Ryan Reynolds in Blake Lively sta se spoznala na snemanju filma Zeleni svetilnik. Igralec je bil takrat poročen s Scarlett Johansson. Kljub govoricam o aferi teh namigov ni želel javno komentirati. »Medijev niso povabili na mojo poroko in zagotovo jih ne bodo povabili niti na mojo ločitev,« je takrat na kratko izjavil.

Jennifer Aniston in Justin Theroux

Jennifer Aniston in Justin Theroux sta se poznala prek skupnega prijatelja Bena Stillerja. Prave iskrice pa naj bi preskočile šele skoraj štiri leta pozneje, med snemanjem filma Wanderlust. Igralec je takrat zapustil svojo dolgoletno partnerko, kostumografinjo Heidi Bivens.

Kenneth Branagh in Helena Bonham Carter

Kenneth Branagh in Emma Thompson sta sprva javnost prepričevala, da sta se razšla zaradi natrpanih poslovnih urnikov. Pozneje pa se je izkazalo, da naj bi k razpadu zakona prispevala igralčeva skrivna afera s Heleno Bonham Carter, ki se je začela med snemanjem filma Frankenstein. »Sploh se nisem zavedala, da je imel na snemanju razmerja z drugimi ženskami,« je pozneje priznala Emma Thompson.

Johnny Depp in Amber Heard

To je bil eden največjih hollywoodskih škandalov zadnjih let. Johnny Depp in Amber Heard sta se spoznala med snemanjem filma zapiti dnevnik. Slavni igralec je zaradi 23 let mlajše kolegice zapustil svojo dolgoletno partnerko Vanesso Paradis.

Harrison Ford in Calista Flockhart

Ko je Harrison Ford začel razmerje s Calisto Flockhart, je izbruhnil velik škandal. Javnost je presenetila velika starostna razlika, saj je bila med njima kar 22 let, pa tudi igralčeva ločitev. Harrison Ford je bil takrat uradno še vedno poročen z Melisso Mathison. Vendar sta zakonca že leto dni živela ločeno, zato je bila ločitev predvsem formalnost.

Uma Thurman in Gary Oldman

To je eden nekoliko pozabljenih zvezdniških zakonov. Preden se je Gary Oldman poročil z Umo Thurman, je bil poročen z Leslie Manville, ki jo je zapustil, ko je bil njun otrok star komaj tri mesece. Za ločitev se je odločil, ko je med snemanjem filma State of Grace spoznal 12 let mlajšo igralko. Zanimivo je, da Uma Thurman v igralski zasedbi tega filma sploh ni sodelovala. Na avdicije je prihajala zaradi svojega takratnega partnerja, režiserja Phila Joanouja.

Tom Hanks in Rita Wilson

Tom Hanks in Rita Wilson sta se poznala že prej, vendar so prave iskrice preskočile šele med snemanjem filma Prostovoljci. Zaradi lepe igralke se je slavni igralec odločil zahtevati ločitev. Takrat je bil poročen s Samantho Lewes, s katero ima dva otroka. »Uspeh najinega razmerja je bil odvisen od časa, zrelosti in najine želje po intimni povezanosti. Ko sem se poročil z Rito, sem pomislil: 'To bo od mene zahtevalo določene spremembe,'« je igralec povedal v pogovoru z Oprah Winfrey.

Paul Newman in Joanne Woodward

Paul Newman in Joanne Woodward sta se spoznala med vajami za broadwaysko predstavo Piknik. Igralec se je hitro zaljubil vanjo. Ona sprva ni pokazala zanimanja, saj je vedela, da je poročen z Jackie Witte. Njuni poti sta se znova prekrižali med snemanjem filma Dolgo vroče poletje. Takrat se je Paul Newman dokončno odločil, zapustil prvo ženo in se poročil z Joanne Woodward.

Daniel Craig in Rachel Weisz

Daniel Craig in Rachel Weisz sta se poznala že vrsto let, vendar je med njima prava kemija preskočila šele na snemanju filma Sanjska hiša.  Od takrat sta nerazdružljiva. Slavni James Bond je zaradi privlačne igralke prekinil zaroko s filmsko producentko Satsuki Mitchell.

Ryan Phillippe in Abbie Cornish

Ko sta se Ryan Phillippe in Reese Witherspoon po desetih letih zakona ločila, sta javnosti pojasnjevala, da sta se poročila premlada. Toda kmalu so se v medijih pojavile informacije, da naj bi imel igralec med snemanjem filma Stop-Loss skrivno afero z osem let mlajšo Abbie Cornish. »Nisem popoln, vendar nisem kriv za marsikaj, česar me trenutno obtožujejo. Moja prednostna naloga je bila vedno varnost moje družine,« je Ryan zapisal v uradni izjavi za novinarje.

Rowan Atkinson in Louise Ford

Slavni igralec Rowan Atkinson, ki ga poznamo predvsem kot Mr. Beana, in Sunetra Sastry sta se, po kar 25 letih zakona ločila. Razlog za razpad zakona naj bi bila igralčeva ljubezenska zveza z 28 let mlajšo Louise Ford. Par se je spoznal med vajami za gledališko predstavo Quartermaine's Terms v Londonu.

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