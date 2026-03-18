Najbolj zaželeni frajer na Tinderju razkril skrivnost: »50 žensk ni vedelo, da sem plešast«

Moški, ki je zaslovel kot najbolj zaželeni na Tinderju, je razkril, da nobena od žensk, s katerimi je hodil na zmenke, ni vedela, da je leta na skrivaj nosil lasulje, da bi skril izgubo las. Stefan-Pierre Tomlin (35), ki je bil leta 2017 razglašen za »gospoda Tinderja«, ker je na aplikaciji zbral največ všečkov, je priznal, da je 14 let skrival svoje redčene lase ter za lasulje in pripravke porabil na tisoče funtov.

Tomlin si je naziv prislužil, potem ko je bilo razkrito, da je kar 14.600 uporabnic označilo, da jim je všeč njegov profil. Aplikacijo je začel uporabljati junija 2015 in je v devetih letih, kot pravi sam, postal odvisen – v povprečju je več kot tri ure na dan iskal potencialne partnerice. V tem času je ta model odšel na več kot 50 zmenkov in imel več resnih zvez. Poleg tega je hodil na modnih revijah za Burberry in sodeloval v MTV-jevi oddaji Celebrity Ex on the Beach leta 2021.

Skrivnost ga je stala 3400 evrov na leto

Zdaj je razkril skrivnost, ki jo je ves ta čas skrival. Priznal je, da 14 let nikomur ni pokazal svojih pravih las, ampak je uporabljal lasulje, vlakna za lase in kape, da bi prikril plešavost. Svoje lase je opisal kot »največjo negotovost«, odkar je pri 21 letih opazil, da se začnejo redčiti. Na leto je porabil 3000 funtov (okoli 3400 evrov) za lasulje, poleg tega pa je na lasišče nanašal vlakna za lase, da bi bila videti gostejša, vse v poskusu, da nihče ničesar ne opazi. Potreboval je celo šest mesecev, da je to skrivnost zaupal svoji sedanji partnerki, 44-letni Vicki Batsford, ki jo je spoznal oktobra 2024.

Februarja letos je Stefan, v poskusu, da bi si povrnil samozavest, porabil 5000 funtov (okoli 5800 evrov) za presaditev las v kliniki British Hair Clinic v Essexu. Pravi, da mu je to »spremenilo življenje« in da je zdaj spet lahko to, kar je. Poseg priporoča vsem moškim, ki se soočajo z enakim problemom, in sporoča, da se »nimajo česa sramovati«. »To je bilo breme več kot desetletje. Lasje so bili prva stvar, na katero sem pomislil, ko sem se zbudil, in zadnja pred spanjem. Nisem hotel, da jih kdo vidi, še posebej kot model,« je povedal Stefan, lastnik londonske agencije za spoznavanje parov Celebrity Love Coach. »Morda mi je to celo uničilo kariero,« je dodal. »Navadil sem se, da nenehno prikrivam in popravljam linijo las, da bi vse prepričal, da je naravna, tudi ko sem bil na Tinderju in delal kot model.«

Njegova glavna naloga, pravi, je bila prepričati vse, da so njegovi lasje pravi, čeprav je globoko v sebi vedel, da to ne more trajati večno. Prvič je opazil, da izgublja lase pri 21 letih, ko se je pripravljal na večerni izhod. Za mladeniča, ki je štiri leta prej podpisal pogodbo kot model, je bil to šok. »To je bilo nekaj najhujšega, kar se mi je lahko zgodilo,« je dejal. »Takoj sem stekel do mamine torbice z ličili in vzel rjav svinčnik za oči, da sem si narisal novo linijo las. To je bil nov udarec.« Tri leta je vsak dan risal linijo las, nato pa je prešel na vlakna za lase, ki so stala 30 funtov (okoli 35 evrov) na pakiranje, ter na lasulje, saj so se mu lasje še naprej redčili.

Življenje v laži

Svojo skrivnost je skrival tudi med nastopi v televizijskih oddajah, kot sta Celebs Go Dating in Written In The Stars. Skrival jo je tudi, ko se je leta 2015 pridružil Tinderju, kjer je v devetih letih odšel na več kot 50 zmenkov in zbral več kot 48.000 všečkov. »Bilo je neverjetno težko to skrivati pred ljudmi – nikoli nisem imel dovolj samozavesti, da bi to komu pokazal ali povedal,« je priznal. »Nekoč so me povabili, da posnamem napovednik za ‘Love Island’, in želeli, da skočim v bazen. Toda nosil sem vlakna za lase, ta pa se ne smejo zmočiti, ker bi se vse razmazalo. Zato sem rekel, da ne znam plavati. Pogosto sem moral lagati, da bi se izognil sramoti in pokazal svoje prave lase,« je povedal.

»Tudi fotografije na mojih profilih za zmenke so bile z vlakni za lase, lasje pa so bili vedno tema, ki sem se ji na zmenkih izogibal. Ko je kakšno dekle poskušalo z roko skozi moje lase, sem se umaknil. Verjetno so mislile, da sem nekoliko čuden.« Priznal je tudi, da je, kadar je prespal pri dekletih, nosil ruto, da bi skril lase, in se zbujal nekaj ur prej, da bi uredil pričesko, preden so se one zbudile.

Nov začetek

Šele ko je oktobra 2024 spoznal partnerko Vicki, se je počutil »dovolj udobno«, da ji je po šestih mesecih razkril svojo skrivnost. »Tega nisem mogel skrivati večno. Vicki mi je vlila zaupanje in občutek varnosti, in ko sem ji končno razložil, mi je rekla, da me ljubi takšnega, kakršen sem,« je povedal. »Čeprav sem se takrat počutil varno, so se mi lasje še naprej redčili in vedel sem, da moram poiskati trajno rešitev.« Januarja letos je končno rezerviral termin za presaditev las, zdaj pa, več kot teden dni po posegu, pravi, da je bila to najboljša odločitev v njegovem življenju.

»Moja samozavest je zrasla do neba. Čeprav okrevanje traja dva tedna, sem videti popolnoma normalno. Lasje so mi bili neverjetno pomembni kot večini moških. Leta me je razjedalo, da sem moral skrivati to skrivnost. Zdaj pa lahko o tem končno govorim in vem, da je vse to preteklost. Vsem, ki se počutijo enako, tega posega ne morem dovolj priporočiti. Popolnoma mi je spremenil življenje in pripravljen sem se znova vrniti na modno pisto,« je sklenil, poroča index.hr.